‘Van Güzel' kitapçığı kültür ve turizm camiasının hizmetine sunuldu

Daha önce Van'ın tanıtımında kullanılmak üzere çeşitli yayınlar hazırlayan Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, yeni bir eser daha hazırlayarak kültür ve turizm camiasının hizmetine sundu. 27-30 Eylül 2018 tarihileri arasında Van Tuşba Fuar ve Kongre Merkezinde yapılacak olan “Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı”na yetiştirmek için yoğun bir mesai geçiren İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, “Van Güzel'' kitapçığının basımını gerçekleştirdi. Hazırlanan kitapçıkla ilgili bilgi veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, “Van, bir ömür geçirilecek şehirlerden biridir. Etrafı dağlarla çevrili ve yanı başında masmavi ve tüm görkemiyle duran Van Gölü'yle masalsı bir güzelliğe sahiptir. Bize düşen bu güzelliğe sahip çıkıp, onu hak ettiği yere getirmektir. Kültürel ve tarihi dokusuyla Van her daim farklı bir konumda yer almıştır. Müdürlüğümüz güzel Van'ın zenginliklerine dikkat çekerek halkımız ve burayı merak eden ziyaretçilerimiz için anlamlı bir eser ortaya çıkarmıştır. ‘Van Güzel' kitapçığı; Van'ın güzelliklerinden bihaber yaşayan insanların Van'a olan önyargılarını yıkıp yerine merak ve heyecan duygusu uyandıracak türden bir eserdir. Van'ın imajını değiştireceğini düşündüğümüz bu eserde, Van'ımızın güzelliklerini yansıtan fotoğrafları kullandık. Fotoğrafların altına ait oldukları yerle ilgili açıklayıcı bilgiler ekledik. Böylelikle kitapçığı eline alan kişi hem Van'ın doyumsuz güzelliklerini görmüş olacak hem de o güzellikler hakkında bilgi sahibi olacaktır. Van'ın tanıtımı noktasında bize desteklerini esirgemeyen valiliğimiz, bu eserin ortaya çıkmasında da bize büyük destek oldular. Kültür ve turizm camiasının hizmetine sunduğumuz bu eser, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın maddi destekleriyle gerçekleştirildi. Çalışmamızın her aşamasında yanımızda olan valiliğimiz ve maddi desteklerinden ötürü bakanlığımıza teşekkür ederiz” dedi.