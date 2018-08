Van heyeti İran’dan mutlu döndü

İshak Çınar, beraberindeki İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Tevfik Tepe ile TÜMSİAD Van Şube ve Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler ile İran’a bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Erdebil’e giden heyet, burada Erdebil Ticaret Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Erdebil Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilgili birim yetkilileri, Erdebil İl Kültür, Turizm Müdürü ve turizmcilerden oluşan bir heyetle bir araya geldiler. Van Turizm ve Seyahat Fuarı’na davet edilen İranlılarla karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi ve iki il arasında fuarların yapılması için Erdebil ve Van fuar şirketleri arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Daha sonra Erdebil Vali Yardımcısını ziyaret eden Van heyeti, iki ülke arasındaki işbirliği ve turizmin gelişmesi için karşılıklı bilgi alışverişinde bulunarak, bu yıl Van’da organize edilecek olan fuarın önemi ve Erdebil ile Van arasındaki ilişkilere katkısı değerlendirildi. İran heyeti; Erdebil Valiliği, Ticaret ve Sanayi Odası, belediye ve turizmcilerden oluşacak büyük bir heyetle fuara geleceklerini deklare ettiler.

Daha sonra Tebriz’e geçen heyet, burada Tebriz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Türkiye-İran İş Konseyi Başkanı Rezza Kami, Tebriz Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilileri, Tebriz İl Kültür ve Turizm Müdürü Turizm Birliği Başkanı ve turizmciler ile geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Tebriz ve Van arası turizmin gelişmesi ve Van Turizm ve Seyahat Fuarı için davet yapıldı. Oldukça verimli geçen toplantıda, Tebriz’den büyük bir katılım ile Van Turizm ve Seyahat Fuarına katılım sağlanacağı belirtildi.

Buradan Hoy’a geçen heyet; Hoy Valisi, Hoy Belediye Başkanı ve kalabalık bir heyetin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Van Turizm Fuarı ve Kapıköy ele alındı. Verimli geçen toplantıda, Hoy Belediyesi organizasyonunda Van Turizm Fuarına katılım sağlanacağı, Kapıköy ve ticaretin geliştirilmesi ve daha sıkı görüşülmesi için de çaba sarf edilmesi kararlaştırdı.

Ziyareti değerlendiren Van Vali Yardımcısı İshak Çınar, İran’ın Türkiye için önemli bir komşu ve turizm anlamında önemli bir partner olduğunu belirterek, “Ziyaret kapsamında yaptığımız üst düzey görüşmelerde turizm başta olmak üzere ticaret ve diğer konuları değerlendirme şansımız oldu. Erdebil, Tebriz ve Hoy kentlerine yaptığımız ziyaretlerde, bu illeri Van Turizm ve Seyahat Fuarına davet ettik ve kendilerinden üst düzey katılım bekliyoruz” dedi.

Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ ise, “İran bizim sınır komşumuz, olmazsa olmazımız, etle tırnak gibiyiz. Tarih ve kültür anlamında yaşanmışlığımız var, halende yaşıyoruz. Din, dil, gelenek, görenek konularında da birlikte yaşantımız söz konusu. İran’a ziyaret sebebimiz; 27-30 Eylül tarihlerinde 9.’sunu yapacağımız ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızın tam destek verdiği Turizm ve Seyahat Fuarımıza davet amaçlıydı. Heyetler arası toplantılar yapıldı. İstişarelerde bulunuldu. İki ülke arasındaki menfaatlerin en üst düzeyde kullanılması açısından neler yapılabileceği konuşuldu. Bilhassa İran sınırından alınan geçiş ücretindeki artışın, iki ülke arasındaki ilişkileri, ekonomik, ticari ve turizm faaliyetleri anlamında olumsuz etkilediğini dile getirdik. Bu konuda, İran Meclisi tarafından çalışmaların başlatıldığını ve sınır illeri için olumlu kararların alınacağı söylendi. Kültürel etkinlikler konusunda şehirlerarası faaliyetler yapılabileceği, bu etkinliklerin bir protokol çerçevesinde uygulanabileceği konularında görüş birliğine varıldı. Gidilen her ilde çok iyi karşılandık. Heyet olarak gösterilen ilgiden çok memnun kaldık. İnşallah Turizm ve Seyahat Fuarımıza katılımları istediğimiz düzeyde olur” diye konuştu.

Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Tevfik Tepe de, ziyareti şöyle değerlendirdi:

“Kültür ve sosyal anlamda Türkiye ile birçok ortak noktaları olan İran halkının ülkemize çok sıcak bakışları var. Program süresince görüştüğümüz insanların sıcak ve samimi davranışları bunun en büyük örneği olsa gerek. Misafirperverliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Özellikle iş adamlarımızın turizm sektöründe İran’da yatırım yapmaları ve mevcut tesisleri daha profesyonelce işletmeleri için önemli imkanlar mevcuttur. Kurumlar arası işbirliği konusunda talep var, ancak bunun mevzuat noktasında alt yapı çalışmalarının yapılması gerekmektedir. İyi niyetli, somut adımlar atılması halinde hemen hemen her alanda işbirliği imkanı mevcut. İran’a yapılan gezinin çok verimli geçtiğini söyleyebilirim. Bundan sonraki süreçte genelde ülkemiz, özelde Van ilimizin İran ile her alanda işbirliği yapılması halinde her iki ülkenin de çok kazançlı çıkacağı kaçınılmazdır.”

TÜMSİAD Van Şube ve Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler ise, Van Vali Yardımcısı İshak Çınar başkanlığında Hoy, Tebriz ve Erdebil’e gerçekleştirdikleri 5 günlük ziyaretin çok verimli ve gelecek için umut vaat ettiğini söyledi. Güler, “Bu ziyaretten sonra İran’dan Van Turizm ve Seyahat Fuarına yoğun bir katılım bekliyoruz. Beş gün boyunca yoğun bir tempoda toplantı ve ziyaretler ile ilimizin turizm potansiyelini anlatan ve İranlıları Van’a davet eden başta Vali Yardımcımız İshak Çınar Beye, İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Muzaffer Aktuğ ve Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Tevfik Tepe Beye teşekkür ediyorum. Bu yıl Van Turizm ve Seyahat Fuarının daha renkli ve verimli geçeceğine inanıyorum. Bu yıl İran’ın yanında Irak, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan’dan katılım olmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.