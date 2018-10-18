Van-Hoy Kentleri Arası 52. Alt Güvenlik Komite Toplantısı

Alt Güvenlik Komitesi Toplantısı'na katıldı.

Toplantı açılışında Vali Zorluoğlu ve heyetini illerinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Batı Azerbaycan Genel Vali Yardımcısı ve Hoy Kenti Fermandarı Seyid Muhammed Abidi, 2 ayda bir yapılması kararı alınan toplantıların 51.'sinde alınan kararlar doğrultusunda yeni bir toplantıda daha bir araya geldiklerini söyledi.

Heyetini tanıtarak sözlerine başlayan Vali Zorluoğlu da, toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ederek, “Sizlerle birlikte olmaktan, şahsım ve heyetim büyük mutluluk duyuyoruz. İran topraklarına girdiğimiz andan itibaren bize gösterilen misafirperverliğe ve teveccühe teşekkür ediyorum. Van'dan buradaki kardeşlerimize selam getirdik. Bu toplantıda uyuşturucu ve insan kaçakçılığı başta olmak üzere tüm kaçakçılık faaliyetlerini, en önemlisi de terör örgütlerine karşı ortak mücadele ve bu konudaki işbirliğine ek olarak diğer bazı konulara da değineceğiz” şeklinde konuştu.

Görüşülen konuların ilgililerce hassasiyetle takip edileceğini bildiren Vali Zorluoğlu, her seviyedeki muhatapların ortak çabalarıyla iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceğini ve ortak sorunların böylelikle çözüleceğinin altını çizdi.

Mutabakat metinlerinin imzalanması ve hediyeleşme ile sona eren toplantıya Vali Murat Zorluoğlu'nun yanı sıra Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, 6. Hudut Alay Komutanı Albay İlker Ertuğrul, Başkale, Çaldıran, Özalp ve Saray kaymakamları, Van Valiliği Özel Kalem Müdürü Dr. Ali Kılıçer, İl Göç İdaresi Müdürü Cuma Omurca, Mütercim Cemil Sönmez ve Daktilograf Adem Uludağ katıldı.