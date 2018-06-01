Van içme suyu hattında arıza

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, gece boyunca arızayı gidermek için çalıştı. Van’a içme suyu temin eden ana hatta meydana gelen arızanın giderilmesi için yoğun bir mesai harcanırken, ekipler de iftar ve sahurlarını arıza yerinde yaparak çalışmalarını sürdürüyor.

Gürpınar Bejingir su kaynağından gelen 1500’lük ana isale hattının Edremit Çimento Fabrikası civarında verdiği arızadan dolayı bazı mahallelerde su seviyesinde kısa süreli düşmelerin oluşacağı uyarısı yapıldı.

Gece boyu süren çalışmalarda halkın mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirlerin alındığı ve su kesintisine gerek kalmayacak şekilde bir çözüm bulunacağını açıklayan Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Ali Tekataş, çalışmaları yerinde takip ederek, ekiplerden bilgiler aldı. Tekataş, “Edremit’te şehirlerarası karayolu üzerinde 1500’lük hatta meydana gelen arızanın giderilmesi için ekiplerimiz yoğun gayret gösteriyor. Suyun borulardan tamamen boşalmasına müteakip hızlı bir şekilde arıza giderilecek ve mümkün olduğu kadar şehir merkezine su kesintisi yaşatılmamaya gayret edilecektir. Gece boyu durmaksızın çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Su sıkıntısı yaşayan bazı mahallelere tankerlerle takviye yapıldığı da açıklandı.