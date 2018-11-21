Van il jandarma çocukları unutmadı

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları" dolayısıyla çeşitli Anaokullarında öğrenciler ile sevgi evlerinde kalan ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan 150 kişilik öğrenci grubunu ağırladı.

"20 Kasım Dünya Çocuk Hakları" günü münasebeti ile Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından çeşitli Anaokullarında

öğrenim gören çocuklar ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki sevgi evlerinde kalan ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan 150 kişilik öğrenci grubu kışlada ağırlandı. Çocuklara Jandarma Genel Komutanlığı hakkında bilgi verilerek çeşitli görevlerde bulunan personel , kullanilan araçlar ve yapılan faaliyetlerin tanıtımı yapıldı. Öğrencilere jandarma trafik ekipleri tarafından uygulamalı trafik eğitimi verilerek kırmızı düdük etkinliği, trafik kuralları ve trafik denetçiliği eğitimi verildi. Çocuklara birde güzel bir sürpriz yapılarak narkotik ve arama kurtarma köpek timleri tarafından ufak bir gösteri yapıldı. Van İl Jandarma Komutanlığındaki bu tanıtım faaliyetinin ardından Sevgi Evlerinde kalan öğrencilere de mesleki tanıtım amaçlı Jandarma Filo Komutanlığı gezdirilerek helikopterler hakkında pilotlar ve teknisyen personel tarafından bilgilendirme yapıldı. Bu güzel günün anısına çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi.