Van İl Jandarma Komutanlığından bilgilendirme toplantısı

Vali Zorluoğlu, akşam saatlerinde güvenlik birimlerinden sorumlu Vali Yardımcısı Önder Can ile birlikte gittiği Alay Komutanlığında, İl Jandarma Komutanı Albay Yüksel Oğuz ve askeri erkân tarafından karşılandı. Alay bahçesinde karşılama mangasını selamlayan Vali Zorluoğlu, daha sonra alayın karargâh binasına geçerek burada Alay Komutanı Oğuz ve yardımcıları ile bir toplantı gerçekleştirdi. Vali Murat Zorluoğlu, komutanlığın sorumluluk bölgesinde yürütülen terörle mücadele faaliyetleri ile güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik detaylı bilgiler aldığı toplantı sonunda, komutanlığın her kademedeki personelin özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ederek, kazasız-belasız hayırlı görevler diledi.