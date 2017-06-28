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28 Haziran 2017 12:21

Van İl Sağlık Müdürlüğünde bayramlaşma

Van İl Sağlık Müdürlüğünde, Ramazan Bayramı vesilesiyle bayramlaşma programı düzenlendi.

Van İl Sağlık Müdürlüğünde bayramlaşma

28 Haziran 2017 12:21


İl Sağlık Müdür Vekili Dt. Şebnem Kartal, Müdür Yardımcısı Dr. Ümit Yaşar Can ve şube müdürleri, sağlık çalışanlarının bayramlarını tebrik etti.


Dt. Şebnem Kartal, "Kardeşliğin, birlik ve beraberliğin, sevginin, saygının, paylaşımın doyasıya yaşandığı Ramazan ayını geride bıraktık. Halkımızın sağlığı için verdikleri hizmetlerden dolayı özellikle 7/24 mesai hizmeti sunan sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Sağlık, huzur ve afiyet içerisinde sevdikleriyle beraber nice bayramlara kavuşmalarını temenni ediyorum” dedi.




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