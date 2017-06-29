‘Van İŞGEM Büyüyor Projesi’nde sona gelindi

Proje kapsamında yapılan 30 yeni modern işyeri ile 60 girişimciye birçok alanda yatırım şansı verilecek. Toplam bütçesi 9 milyon 200 bin Euro olan proje ile 700 kişilik istihdam kapasitesi oluşacak. Proje tanıtımı ile ilgili basın mensuplarıyla kahvaltında bir araya gelen İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Başkan Gedik, “İlimizde ve bölgemizde girişimciliğin gelişmesi için 2005 yılında başlatmış olduğumuz Van İŞGEM Projemizle bugüne kadar ciddi anlamda yol kat ettik. Çok sayıda başarılı girişimcimizin işlerini geliştirmelerine katkı sağladık. 2011’de yaşanan depremlerden sonra ciddi sıkıntılar yaşamaya başladık. Ancak 2009’da IPA’ya yaptığımız proje başvurumuzun kabulü ile yeni bir ivme kazandık. Yapımı devam eden modern işyerlerimizle kapasitemizi arttırarak, burada örnek olacak bir yapıya kavuşmaya başladık” dedi.

“30 modern iş yeri 60 girişimci ve 700 kişilik istihdam”

’Van İŞGEM Büyüyor Projesi’ ile ilgili inşaat çalışmalarının Ağustos ayı itibarıyla biteceğini ifade eden Gedik, “Projemizin tamamlanmasıyla bizler çalışan sayımızı 700 olarak öngörüyoruz. 60 tane yeni girişimcimiz olacak. Bu çalışmamızla özellikle bölgede girişimci ekosisteminin gelişmesine alt yapı hazırlamayı amaçlıyoruz. Bölgemizin bu tür çalışmalara ihtiyacı var" dedi.

“Projemizin toplam bütçesi 9 milyon 200 bin Avro”

Projenin Sanayi Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde Avrupa Birliği (AB) fonu ile desteklendiğini de sözlerine ekleyen Gedik, “Sanayi Bakanlığımızın Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde Avrupa Birliği (AB) fonu ile desteklenen projemizin, ilimizin gelişmesine çok ciddi katkı sağlayacağına ve Türkiye’deki İŞGEM’lere de örnek olabileceğimize inanıyoruz. Projemizin toplam bütçesi 9 milyon 200 bin Euro. 2016 yılının Ocak ayında projemize start verdik. 2017 sonu itibarıyla da projemiz bitecek. Şu anda inşaatımızda çalışan sayımız 182 kişidir. Bu bile ilimizin ekonomisine katkı sağlamaktadır. Bundan sonra oluşturacağımız katma değer ise ilimizin girişimcilerinin gelişmesinde, ticaretin belli bir noktaya gelmesinde ve işletmelerin yaygınlaşmasında ciddi bir alt yapı olacak" dedi.

“Başvuruda bulunMak isteyen girişimler ne yapmalı?”

Bölgeler arasındaki ekonomik ve sosyal farklılıkları azaltmayı, Türkiye ekonomisinin rekabet gücünü artırarak AB ekonomisiyle uyum sürecini hızlandırmayı amaçlayan proje kapsamında girişimciler 4 Temmuz 2017 tarihi itibari ile başvuruda bulunabilecek ve ilk başvuru değerlendirmeleri ise 17 Temmuz 2017’de yapılacak. Ayrıca detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak isteyen girişimcilerin www.yanişgem.çom.tr adresi ya da Van İŞGEM’i ziyaret etmeleri gerektiği ifade edildi.