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14 Ağustos 2018 17:46

Van Jandarma Asayiş Kolordu’da nöbet değişimi

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Jandarma Genel Komutanlığı yardımcılığına atanırken, yerine Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş getirildi.

Van Jandarma Asayiş Kolordu’da nöbet değişimi

14 Ağustos 2018 17:46


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle ülke genelinde birçok jandarma komutanlığında atamalar gerçekleştirildi. Van’da 2016 yılında Orgeneral Metin Temel’in 2. Kolordu Komutanlığına atanmasıyla Korgeneral Salih Karataş Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına atandı. Yeni çıkan kararname ile Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Jandarma Genel Komutanlığı Yardımcılığına atanırken, yerine Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş getirildi. Kararnamenin Resmi Gazetede yayımlanmasıyla Karataş ve İlbaş yeni görev yerlerinde çalışmaya başlayacak.




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