Diğer
Kategoriler
12 Eylül 2017 15:56

Van kahvaltısı Antalya’da tanıtılacak

Van’daki Damak Kahvaltı Salonu sahibi Ahmet Cintan, Antalya’da düzenlenecek olan 8.

Van kahvaltısı Antalya’da tanıtılacak

12 Eylül 2017 15:56

Yöresel Ürünler Fuarı’na (YÖREX) katılarak Van kahvaltısını tanıtacak.


13-17 Eylül 2017 tarihinde ’Sizin oraların nesi meşhur’ sloganıyla 5 gün sürecek ve 81 ilin katılacağı YÖREX fuarında ürünler tanıtılacak. Son yıllarda Van kahvaltısının tanıtımı için her fuara katılım gösteren Ahmet Cintan, tek başına Van’ı temsil etmeye devam ediyor. Van kahvaltısı ürünlerinin sergileneceği fuarda, Antalyalılar otlu peynir başta olmak üzere birçok Van ürününün tadına bakma fırsatı bulacak.


Geçtiğimiz yıl 30’a yakın fuara katıldıklarını ve binlerce insana Van ürünlerini tattırdıklarını ifade eden Ahmet Cintan, “Ben her yıl tek başıma bu tür fuarlara katılarak, Van’ın ürünlerini elimden geldiğince tanıtmaya çalışıyorum. Her yıl olduğu gibi bu yılda ilginin yüksek olacağına eminim. Zaten otlu peyniri görenler stantlarımıza uğramadan geçmiyorlar. Ürünlerimiz hakkında bilgilendiriyoruz. YÖREX fuarları çok katılımın olduğu bir fuar, geçtiğimiz yıl bu fuarda elimizdeki tüm ürünlerimiz anında tükendi. Bu yıl da aynı manzaranın yaşanacağını tahmin ediyorum. O yüzden Van kahvaltısı sevdalısı Antalyalılar başta olmak üzere orada ikamet eden hemşehrilerimizi stantlarımıza bekliyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
27
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç