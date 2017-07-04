Van Kalesi’nde mahsur kalan çocuk Afad ekipleri tarafından kurtarıldı

Merkez İpekyolu ilçe sınırları içinde bulunan Van Kalesi’ne ailesi ile pikniğe gelen Esat Ö. (6) isimli çocuk, kalenin güney tarafındaki kayalıklara tırmandı. Tırmandığı yerdeN inemeyerek mahsur kalan çocuğu ailesi indirmeye çalışsada çabaları yetmedi. Bunun üzerine Esat Ö.’yü bulunduğu yerden indiremeyen ailesi durumu AFAD ekiplerine bildirdi. AFAD’ın kurtarma ekibi kısa sürede olay yerine gitti. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu mahsur kaldığı yerden kurtarılan çocuk, ailesine teslim edildi. Çocuğun ailesi AFAD ekiplerine teşekkür ederken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.