Van Karabet Geçidi'nde kar etkili oluyor

Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulun 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar yağışı ve sisi zaman zaman etkili oluyor.

Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde dünden buyana etkili olan kar yağışı ve sisi zaman zaman trafiği olumsuz etkiliyor. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, sürücülerin yolda mağdur olmamaları için sabahın erken saatlerinde bölgeye bir iş makinesi göndererek kar tüneli çevresini temizledi. Bölgede kar yağışı ile sis zaman zaman etkili oluyor.