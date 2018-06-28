Van kedileri artık yüzebilecek

Van YYÜ ve isminin açıklanmasını istemeyen bir iş adamı tarafından oluşturulan kedi havuzlarının açılışı gerçekleşti. Kedi villası önünde düzenlenen açılışa Van Valisi Murat Zorluoğlu, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hamdi Gürpınar ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Van Valisi Murat Zorluoğlu, kedisiyle meşhur olan Van’a dışarıdan kedi getiren ilk valinin kendisi olduğu esprisiyle başladı. Son zamanlarda hayvanlara karşı birtakım zalimane tutumların olduğunu dile getiren Vali Zorluoğlu, “İnsanlar olarak hayvanlara yönelik yapmamız gereken çok önemli işler, çok önemli adımlar var. Bu anlamda bu merkez sadece Van için değil, Türkiye için, ülkemiz için çok önemli. Bir taraftan çok özel bir ırk olan Van kedisinin genetiğini muhafaza eden ve bu yönde bilimsel çalışmalar yapan bir merkez, bir taraftan da ilimize gelen tüm misafirlerin çok farklı bir mekan olarak gelip ziyaret ettiği, çok güzel anılarla döndüğü önemli bir merkez olarak fonksiyon icra ediyor. Bugün de buna yeni donanımlar ekleniyor. Ben bu anlamda emeği geçenleri tebrik ediyor, hayırsever vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra bir konuma yapan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ise kedi evinin 1995 yılında ilk merkez müdürlüğü olarak kurulduğunu hatırlatarak, dünyada buna benzer birçok araştırma merkezinin olduğunu söyledi. Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü ve Yüzüncü Yıl Üniversitesinin bu konularda diğerlerine oranla daha hassas olduğuna değinen Battal, “Yüzüncü Yıl Üniversitesi kurulduğu günden beri her alanda bölgemizin ve Vanımızın gerek hayvan, gerekse bitki anlamındaki bütün varlıklarına sahip çıkmaya devam ediyor. Van kedimiz, Van balığımız, Norduz koyunumuz, ceviz çeşitlerimiz ve diğer meyve ve sebze çeşitlerimiz dâhil olmak üzere hepsinin üzerinde çok önemli çalışmalar yapılıyor. Van Kedi Evini; yapmış olduğumuz değişiklikler, tamiratlar ve havuzlarla beraber Van Kedisi Villası’na yükselttik. Van Kedisi Araştırma Uygulama Merkezi Müdürlüğü ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak artık dünyadaki hayvan barınaklarına da bir konsept ilave etmiş olduk. Artık dünyada hayvan barınağı yapıldığı zaman elbette ki bizim villamızı örnek alacaklardır. Bundan sonra hayvanlarımızı öyle sıradan bir evde ya da barınakta tutamayacaklar” diye konuştu.

Açılışın ardından bir açıklamada bulunan Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Abdullah Kaya, merkez olarak her geçen gün hizmetlerine bir yenisini eklediklerini ifade ederek, “Biz Van kedisini bütün özellikleriyle gelecek nesile aktarmak için uğraş veren bir araştırma merkeziyiz. Belki bazılarını önceden yerine getirme imkanımız yoktu ama biz imkan buldukça Van kedilerinin özellikleriyle ilgili hem araştırma yapıyor hem bu özellikleri yaşatmak için faaliyet gösteriyoruz. Bugün de burada Türkiye’de ilk defa kediler için yaptığımız yüzme havuzlarının açılışını gerçekleştirdik” dedi.

Eski kayıtlarda Van kedilerinin Van Gölü’nde yüzdüklerine dair kanıtların olduğunu dile getiren Kaya, “Eskiden kedilerin Van Gölü’nde yüzdüklerine dair kanıtlar var, kedi sahiplerinin bize ifade ettiği tanıklıklar var. Van Kedileri Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak bizim kedileri Van Gölü’ne götürüp yüzdürme imkanımız yok. Dolayısıyla bizim havuzları buraya getirmemiz gerekiyordu. Bu amaçla Van kedisinin yüzücü özelliğini geliştirmek amacıyla 3 tane yüzme havuzuna sahip olduk. Ben bu anlamda bu imkanı bize sunan hayırsever iş adamına teşekkür ediyoruz. Bundan sonra Van kedileri canları istediği zaman yüzme havuzlarında yüzebilecektir” ifadelerini kullandı.

Program Van Kedi Villası’nda oluşturulan havuzların gezilmesi ve kedilerin yüzme havuzunda yüzdürülmesi ile sona erdi.