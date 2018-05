Van kedileri için özel havuz

Van YYÜ bünyesinde kurulan kedi evi, her türlü bakımlarını titizlikle yaptığı Van kedilerinin daha iyi şartlarda yaşaması için farklı bir çalışmaya daha imza attı. Van’ın en önemli simgeleri arasında bulunan, dünyaca ünlü ve cana yakınlığı, ipeksi beyaz kürkü, değişik göz renkleri ve yüzmeye olan ilgileriyle bilinen Van kedileri için özel tasarlanmış yüzme havuzu yapıldı. İHA muhabirine konuşan YYÜ Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, suyu seven Van kedileri için tasarladıkları özel havuzların kedilere ayrı bir değer katacağını belirtti. Van kedilerinin ihtiyacına en iyi cevabı vermek için her gün yeni bir çalışmaya imza attıklarını ifade eden Merkez Müdürü Kaya, “Bütün dünyada Van kedileri yüzmeyi seven hayvanlar olarak biliniyor. Dolayısıyla merkezimiz yapılırken havuzlarımız eksikti. Buraya gelen her yabancı turist, ‘madem Van kedileri yüzmeyi seviyor, niye havuzları yok’ diyordular. Bizlerde bu konuda çalışma yaptık. Bu kapsamda sponsor arama çalışmalarını başlattık. Sponsor da bulduk. Bu yıl hem erkek, hem dişi, hem de yavru kedilere yüzebilecekleri havuz yapma imkanımız doğdu ve havuzlarımız bitmek üzerdir. İnşallah bayramda havuzlarımızın açılışını yapacağız” dedi.

“Van kedileri suyla uğraşmayı seviyor”

Van kedilerinin suyu çok sevdiğine dikkat çeken Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Van kedileri meraklı hayvanlardır. Önceden burada doğup, yüzeyle karşılaşmayan hayvanlar başlangıçta birazcık yadırgayabilir. Ancak yeni doğan hayvanların bunu çok kolay benimseyeceğini, yaşlı hayvanların da buna giderek alışacağını düşünüyoruz. Çünkü suyla uğraşmayı seviyorlar. Biz buraya bir leğen koysak, içine girerler. Kaldı ki bir havuz yaptığımız zaman buraya alışmalarında herhangi bir sıkıntı çıkaracağını düşünmüyoruz.”

“5 yıldızımız için bir havuzumuz eksikti”

Kedi evinde sadece havuzlarının eksik olduğunu söyleyen Kaya, yeni tasarlanan havuz sayesinde 5 yıldızlı bir kedi evi durumuna geldiklerini dile getirdi. Kaya, “Van kedisine yakışır bir şekilde hem temizliği, hem organizasyonuyla, hem hayvan bakımıyla 5 yıldızlı konforlu bir yeriz. 5 yıldızımız için bir havuzumuz eksikti. Artık 5 yıldız veren bir kurum varsa biz bunu istiyoruz” şeklinde konuştu.