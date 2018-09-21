Van Kent Müzesi basına tanıtıldı

Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, restorasyon çalışmaları devam eden Van Kent Müzesi'nde incelemelerde bulundu.

Programın düzenlendiği alanda bir konuşma yapan Vali Zorluoğlu, Van Kent Müzesi'nin; eski Endüstri ve Meslek Lisesi olarak 1940 yılında hizmete açıldığını ve kentin tescili ayakta kalmış ender okullarından biri olduğunu söyledi. Yaklaşık 8,5 dönümlük bir araziye sahip olan ve iki katlı olup aynı zamanda dışarıda iki ayrı atölyesi bulunun önemli bir mekan olduğunu ifade eden Vali Zorluoğlu, “Burası uzun yıllar eğitim anlamında Van'ın çocuklarına, gençlerine hizmet verdi. Uzunca bir zaman onarım görmediği için harabe bir görünümü vardı. Bunun üzerine şehrin dinamikleri, buranın dönüştürülmesi noktasında taleplerde bulundular. Çok geniş kapsamlı bir istişare süreci geçirdik ve nasıl olmalı diye tüm tarafların görüşünü aldık. Bütün bunları ayrıntılı bir şekilde konuştuk. Ortaya Van'a yakışan, ülkemize yakışan çok özel bir kent müzesi projesi çıktı” dedi.

Müzenin maliyetinin beklenildiğinden fazlaya mal olduğunu dile getiren Vali Zorluoğlu, “İlk başta 7,5 milyon TL'ye çözülebileceğini düşündük ama kolları sıvadıktan sonra bu neredeyse iki katına çıktı. 7,5 milyon TL hesapladığımız bu proje, 13 milyon TL artı KDV olarak önümüze çıktı. Bu maliyetin 4,5 milyon TL'sini Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) bütçesinden, geri kalan meblağın büyük bir bölümünü Kültür Varlıkları Fonu olarak oluşturulan bizim Yatırım Koordinasyon İzlenim Birimimizdeki kaynaktan karşılayacağız ama yine maliyet olarak külfeti çekecek olan kurumların başında Van Büyükşehir Belediyemiz geliyor. Üç ortaklı olan bu projenin kaynağı hazır” ifadelerini kullandı.

Kent Müzesinde Van'ın geçmişten günümüze kültürel, sosyal ve kısmen ekonomik yaşamına ait mekanların oluşturulacağına vurgu yapan Zorluoğlu, “Bu kent müzesi, yerli yabancı birçok misafirimize, Vanlı hemşehrilerimize, çocuklarımıza, gençlerimize çok büyük bir katkı sağlayacak. Kent müzesinde Evliya Çelebi başta olmak üzere seyyahların gözüyle Van mottosuyla hareket ediyoruz. Onların anlatımıyla burada çok güzel serüvenleri çocuklarımız, gençlerimiz yaşayacaklar" diye konuştu.

"Burası canlı, yaşayan bir müze olacak"

Müzenin içerisinde sanat ve hobi kurslarının verileceği 4 atölye oluşturduklarını ifade eden Vali Zorluoğlu, "Burası canlı, yaşayan bir müze olacak. Durağan, statik bir müze anlayışıyla hareket etmiyoruz. O nedenle sürekli sanat eğitimler ve kurslarla vatandaşlarımızı, sanat severleri burayla buluşturmak istiyoruz. Geçmişte Van'ın gelenek ve göreneklerinin, çocuk oyunlarının silikon heykellerle canlandırıldığı alanlar oluşturuyoruz. Böylece gelen ziyaretçilerimiz, zihinlerinde eski Van'ı, kültürünü çok daha kolay canlandıracaklar. Bunun yanında Urartu, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri, kronolojik olarak duvar kağıtlarında yer alacak. Burayı yok etmiyor, yeniden imar ediyoruz. İmar ederken de bu okulun anılarını mutlaka muhafaza edeceğimiz alanlar olmaya devam edecek. Kentin ticaretini, ulaşımını, turizmini anlatan üç boyutlu görseller yer alacak. Van mutfağı, kültür, sanat, önemli şahsiyetler, spor, nüfus ve göçlerin anlatıldığı özel bölümleri ziyaretçiler burada bulacaklar. Van'ın edebiyat ve kültür hayatına dair, Van ile ilgili kitapların, yazılan makale ve araştırmaların dijital olarak erişilebileceği, örnek basın yayınların da ayrıca yer alacağı alanlar burada tasarlanıyor. İnşallah bunlar tamamlandığında Van'ın bu manada yazım tarihine de, edebiyat tarihine de önemli bir katkı sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Yine şehrimize özgü köy hayatını yaşatma adına tandır evi, kahvehane, yöresel çeşme, fayton ve at heykelleri bulunacak; su perdesi ile üzerine yansıtılan ışıklarla büyük bir görsel şölen sunmayı planlıyoruz. Bahçenin duvarları kaldırılarak müze, bütünüyle şehirle bütünleşecek ve vatandaşlarımızın ayrıca bir yeşil alan olarak, bir park olarak, bir dinlenme imkanı olarak ta hizmetine sunacağız. Yani burası kesinlikle şehre kapalı değil, sonuna kadar şehrin insanlarının hizmetine açılacaktır” şeklinde konuştu.

Çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için el birliği ile çalıştıklarının altını çizen Vali Zorluoğlu, “Şu anda yüklenici firma yetkilisi ile görüştük. İnşallah valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz, DAKA, ilin sivil toplum kuruluşları ve değerli şahsiyetlerle birlikte, yüklenici firmamızın da özel gayretleri ile çok kısa bir süre içerisinde bu eseri tamamlayacağız ve halkımızın hizmetine sunacağız. Ben bu noktada desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, projenin ilimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Van Sesi Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Gazeteci İkram Kalli'nin müze hakkında genel bilgi vermesinin ardından, Van'da 'Kedi Anne' olarak tanınan Sevim Kaptanoğlu tarafından 100 yıllık merdane (kindirek) müzeye hediye edildi.

Öte yandan Van eşrafından 85 yaşındaki Turan Haydaroğlu tarafından Vali Zorluoğlu ve katılımcılara 700 yıl önceki resimlerde yer alan şahısları tek tek tanıttı. Kurban kesimi ile devam eden program, ikramlarla sona erdi.

Programa, Van Yüzüncü Yıl üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, kamu kurum ve kuruluş amirleri, STK temsilcileri ve oda başkanları katıldı.