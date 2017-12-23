Van kent müzesi çalışmaları takvime bağlandı

Müze ile ilgili ikinci toplantı Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında Vali Konağında gerçekleştirilirken, toplantıda müzenin yapım aşamaları da takvime bağlandı. Toplantıda, Van’ın en eski okulları arasında yer alan Endüstri Meslek Lisesinin kent müzesine dönüştürülmesi için yürütülen çalışmaların güncel durumu sinevizyon eşliğinde katılımcılara aktarılırken, kent müzesi projesinin önemine dikkat çeken Vali Zorluoğlu, müze konseptinin bir parçası olarak Van’ın Evliya Çelebi’nin gözünden anlatılmasının büyük ilgi göreceğine inandığını söyledi. Projenin 2018 yılı sonunda tamamlanması için yoğun çalışmalar yürütülmesi gerektiğini anlatan Vali Zorluoğlu, “Müzede Van’ın Evliya Çelebi’nin gözünden anlatılması ilk kez hayata geçirilecek bir proje. Bundan dolayı özellikle dışarıdan gelen insanların büyük dikkatini çekecektir. Uygulama projesinin 2 ay içinde tamamlanması ve Mart ayında da ihaleye çıkılması hedefleniyor. İnşallah 2 Nisan Van’ın kurtuluşunun 100. yılında ilk kazmayı vurup, müzemizin temelini atacağız. Kaynağımız hazır. Yapılacak işler takvimlendirildi. Elimizde her şey var. Kaynak var, teknik bilgi var, ekip var. 2018 yılı sonuna kadar Van Kent Müzesi’ni tamamlayıp halkımıza açacağız. Projeyi yürütecek firmadan da çok estetik bir ışıklandırma istiyoruz” diye konuştu.

Toplantıya Vali Murat Zorluoğlu’nun yanı sıra, Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, Van Müze Müdürü Erol Uslu, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erkan Konyar ve projeyi yürütecek mimarlar katıldı.