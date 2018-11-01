Van Koruma Kurulu toplandı

Van Adalet Sarayı konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Cumhuriyet Savcısı Erdem Eroğlu, Denetimli Serbestlikten Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Muhammet Yıldız, Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak, M Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hüseyin Erkılıç, Van Büyükşehir Belediyesinden Adiye Güzel, İzleme Kurulu Başkanı Lütfü Polat, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden Cahit Erdemir, Yardımseverler Derneği Başkanı Sinan Atmaca, Tuşba Ziraat Odasından Tayfur Kartal, Tuşba Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından Osman Akdağ ve Edremit Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından Şenol Önce katıldı.

Toplantıda, Van Koruma Kuruluna müracaat eden 7 suça sürüklenen çocuk ile 12 eski hükümlünün durumunu görüşen kurul üyeleri, hükümlülerin talepleri doğrultusunda ilgili kurumlara yönlendirilerek işlemlerinin takip edilmesine karar verdi.

Van Koruma Kurulu üyeleri, toplantının ardından denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yardıma muhtaç olduğu tespit edilen 106 çocuk için Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İpekyolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile temin edilen kışlık kıyafetleri ailelerine teslim etti.

Toplantı, iyi niyet ve dileklerle son buldu.