Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, üç yıl aradan sonra gerçekleşen ayin için Akdamar Adası'na 4 bin 634 kişinin giriş yaptığını belirtti.

Van'ın Gevaş ilçesi sınırlarında yer alan Akdamar Adası'nda 3 yıl aradan sonra 9 Eylül 2018 günü yapılan ayin törenine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Başpiskopos Aram Ateşyan ve beraberindeki Episkopos Sahak Maşalyan, Patrik Genel Vekil Yardımcısı Rahip Mağakya Beskisizyan, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Sezgin Tanrıkulu, belediye başkanları, yerli ve yabancı binlerce kişi katıldı. Üç yıl aradan sonra yapılan ayinin huzur ve güven içerisinde gerçekleştiğini ifade eden Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, “Beklentinin üstünde katılımın sağlanmış olması, özellikle dışarıdan gelen katılımcıların ayine dair memnuniyetleri Van turizmi açısında önemli bir durum. Bu yıl 6'ncısı yapılan ayin diğer yıllara oranla daha hareketli ve heyecanlı geçti. Kültür ve Turizm Bakanımızın katılımı, ayine çok daha bir anlam kazandırdı. Bakanımız ve Aram Ateşyan bundan sonra her yıl düzenli bir şekilde, ara vermeksizin ayinlerin yapılacağını söylediler. Türkiye'nin bir mozaik olduğunu, mozaik içinde farklı dillerin, dinlerin, mezheplerin huzur ve güven içerisinde yaşadıklarını dile getirdiler. Van'ın artık bir güvenlik probleminin olmadığını, bundan sonra ayinlerin daha ayrıntılı ve daha görkemli bir şekilde yapılacağını dile getirdiler. Bu söylemler bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir” dedi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun talimatları ve katkılarıyla gerçekleştirilen bu gibi aktivitelerin şehrin tanıtımına çok büyük katkı sağladığını ifade eden Aktuğ, “O gün adaya 4 bin 634 kişinin gelmiş olması çok memnun edici bir rakam. Van'ın ulusal ve uluslararası arenada tanınması konusunda Akdamar ayininin çok önemli olduğuna inanıyorum. Ayinin huzur ve güven içerisinde yapılması, hiçbir aksaklığın olmayışı da ayrıca çok önemli. Gelen misafirler çok memnun ayrıldılar. Onların memnuniyetleri bizleri de çok memnun etmiştir. Ben bu anlamda ayinin huzur ve güven ortamında gerçekleşmesinde emeği geçene herkese ve tüm kurumlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.