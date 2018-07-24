Van Kültür ve Turizm Müdürlüğünün kursları sona erdi

Van Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından ‘Kültür ve Sanat Merkezi’ projesi kapsamında yürütülen ve SODES tarafından desteklenen kurslar sona erdi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, her yıl düzenledikleri kurslara özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, “3 Şubat 2018 tarihinde başlayan ve 20 Haziran itibariyle sona eren ebru, keman, bağlama ve gitar kurslarında gençler; ustaların gözetiminde yeteneklerini sergileyerek hem eğlendiler hem de sanatsal faaliyetlerde bulundular” dedi.

Her sene yaklaşık 100 kişinin çeşitli alanlarda sanat eğitimi aldığını dile getiren Aktuğ, “Müdürlük olarak bu şehrin gençlerinin kültüre, sanata olan ilgilerine cevap vermek adına elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Gençlerimizin zamanlarını daha verimli ve güzel geçirmeleri adına bağlama, gitar, keman gibi sanatsal kurslarımızın yanında Türk süsleme sanatlarımızdan ebru kursunu da her sene gençlerimizle buluşturuyoruz. Önümüzdeki yıllarda yine SODES destekli kurslarımız devam edecektir. SODES destekli kurslarımız dışında ayrıca bakanlığımız destekli ‘Geleneksel El Sanatları’ kurslarımızı da 2019 çalışma programımıza aldık. Önümüzdeki sene inşallah çeşitlilik anlamında daha zengin kurs programımız olacak. İnanıyorum ki Van gençliği daha önce olduğu gibi, açacağımız kurslarımıza da büyük ilgi gösterecektir” ifadelerini kullandı.