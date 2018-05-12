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12 Mayıs 2018 13:16

Van merkezli 3 ilde kaçakçılık yaptığı belirlenen 18 kişi gözaltında

Van merkezli 2 ilde kaçakçılık yaptığı belirlenen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Van merkezli 3 ilde kaçakçılık yaptığı belirlenen 18 kişi gözaltında

12 Mayıs 2018 13:16

Operasyon kapsamında Van’da 15, Ağrı’da 2 ve Bitlis’te 1 olmak üzere 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5’i tutuklandı.


Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz merkezinde ve ilçelerimizde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı silahların ve mühimmatların yasa dışı yollardan ülkemize sokulmak sureti ile yapılan kaçakçılığı önlemek ve bu suçlarla mücadele etmek amacıyla Van Cumhuriyet Başsavcılığımız ile koordineli olarak yürütülen 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunun şüpheli ya da şüphelilerin ve suça yönelik eylemlerin tespit edilebilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 09 Mayıs 2018 günü Van Merkezli Bitlis ve Ağrı illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda Van’da 15, Bitlis’te 1 ve Ağrı’da 2 olmak üzere toplam 18 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.


Gözaltına alınan şahısların ikamet, iş yeri ve üst aramalarında 16 adet tabanca, bir adet kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve 366 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 18 şüpheli’den 11’i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, M.E., E.D., M.Ş., N.T., Y.Ö., Mahmut Ş. ve F.E. isimli şüpheli şahıslar için haklarındaki suçlama evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edildi. M.E. ve E.D. Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakılırken, M.Ş., N.T., Y.Ö., Mahmut Ş. ve F.E. isimli şahıslar ise tutuklandı.




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