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31 Mayıs 2018 17:40

Van merkezli PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı

Van merkezli 7 ilde PKK/KCK terör örgütünün şehir ve mahalle yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Van merkezli PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı

31 Mayıs 2018 17:40


Van İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, PKK/KCK terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bugün Van merkezli Ağrı, Tekirdağ, Hakkari, Mersin, Bitlis ve İstanbul’da ‘Şehit Jandarma Er Mehmet Kizi Operasyonu’ icra edildi. Operasyon sonucunda 12 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.


Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edildiği belirtildi.




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