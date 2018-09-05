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05 Eylül 2018 10:12

Van merkezli uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Van merkezli 30 adreste 26 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Van merkezli uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

05 Eylül 2018 10:12


Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 5 ayrı ara yakalamada toplam 167 kilo 524 gram eroin maddesi ele geçirilirken, 4 şüpheli şahıs ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştı. 5 ayrı ara yakalamada “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” olaylarına iştirak ettikleri tespit edilen 26 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 4 Eylül 2018 günü Van merkezinde 13, Başkale ilçesinde 14, İstanbul’da 2 ve Bursa’da 1 olmak üzere 3 ilde 30 adrese eşzamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 13 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, ikamet ve üst armalarında ise; 1 adet kalaşnikof marka silah, 2 adet tabanca, 6 adet şarjör, 113 adet fişek, 16 gram afyon sakızı ele geçirildi. Firari şüpheli şahısların yakalama çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.




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