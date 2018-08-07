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07 Ağustos 2018 12:30

Van Milletvekili Arvas’tan TKDK’ya ziyaret

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Van İl Koordinatörlüğünü ziyaret etti.

Van Milletvekili Arvas’tan TKDK’ya ziyaret

07 Ağustos 2018 12:30


TKDK İl Koordinatörü İbrahim Başak tarafından karşılan Milletvekili Abdulahat Arvas, kurum faaliyetleri ve desteklenen yatırımlar hakkında bilgi aldı. Kurum faaliyetleri kapsamında, 2007-2013 yıllarını kapsayan IPARD I programında verilen destekler hakkında Arvas’a bilgi veren İl Koordinatörü Başak, 2014-2020 yıllarını kapsayan IPARD II programı kapsamında yeni eklenen destek kalemleri hakkında kısa bir bilgilendirmede bulundu.


İl Koordinatörü Başak, anlamlı ziyaretlerinden dolayı Arvas’a teşekkür etti.




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