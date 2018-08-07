Van Milletvekili Arvas’tan TKDK’ya ziyaret

TKDK İl Koordinatörü İbrahim Başak tarafından karşılan Milletvekili Abdulahat Arvas, kurum faaliyetleri ve desteklenen yatırımlar hakkında bilgi aldı. Kurum faaliyetleri kapsamında, 2007-2013 yıllarını kapsayan IPARD I programında verilen destekler hakkında Arvas’a bilgi veren İl Koordinatörü Başak, 2014-2020 yıllarını kapsayan IPARD II programı kapsamında yeni eklenen destek kalemleri hakkında kısa bir bilgilendirmede bulundu.

İl Koordinatörü Başak, anlamlı ziyaretlerinden dolayı Arvas’a teşekkür etti.