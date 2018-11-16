Van Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları koro kurdu

İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları; moral ve motivasyonu artırmak, personel ve öğretmenlerin kaynaşmasını sağlamak amacıyla Türk halk müziği korosu kurdu. İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan personeller, okullarda görev yapan öğretmenler, okul müdürleri ve okullarda çalışan personellerin katılımıyla oluşturulan koru, bütün dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor.

Farklı birimlerde çalışanların bir araya geldiği, bir aile ortamının oluştuğu koro, hem stres attırıyor, hem müzik faaliyeti icra ediyor. Koro, 24 Kasım Öğretmen Günü etkinlikleri çerçevesinde 26 Kasım tarihinde Van'da verecekleri ilk konser için provalarını aralıksız sürdürüyor.

“Hedefimiz iyi bir konser vermek”

Koro Şefi Serkan Karakurt, milli eğitim çalışanları olarak hem iş yorgunluğu hem de müzik faaliyeti yapmak için bir araya geldiklerini belirterek, “Korumuzun kurulmasında başta İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan Tevke ile Şube Müdürümüz Şakir Sığınç'ın büyük destekleri oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İlk başta amatörce başlamıştık. Sonra baktık ki katılım iyi, arkadaşlarımızın bu konuda yetenekleri var. Bunu en güzel şekilde değerlendirmeye karar verdik. Şimdiki hedefimiz, 24 Kasım Öğretmenler Günü onuruna iyi bir konser vermek. Bunun için de çalışmaya devam ediyoruz. Burada haftanın yorgunluğunu atıyoruz ve burası bir aile ortamı gibi oldu. Çalışmalarımız gayet keyifli geçiyor” dedi.