Van motifleri dünyaya tanıtılacak

Vestel Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, ‘Yedi Bölge El Ele’ projesi çerçevesinde ünlü Moda Tasarımcısı Hüseyin Küçük’ü öğrencilerle bir araya getirdi. Okulda düzenlenen seminerde öğrencilere hitap eden Küçük, giyimin önemine değindi. Öğrencilere; insanın önce kendisini keşfetmesi gerektiğinin altını çizen Küçük, kız meslek liselerinde okul performanslarının artırılması, öğrencilerin özgüven kazanmaları, meslek liselerinin markalaşması konularına da değindi. Van motiflerinin değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Küçük, “Biz Van’ın orijinal kültürünü, örf ve adetlerini modern dünyaya sevdirip, buradaki öğrencilerin de önünü açmak için buradayız” dedi.

İlk defa geldiği Van’a hayran kaldığını, ancak insanların batıya özenip giyinmelerine bir anlam veremediğini dile getiren Küçük, “Ben Van’ı çok soğuk ve çok soyut buldum. Hiçbir örf ve adet yok. Batı hayatını gördüm burada. Orijinal Van’ı hiç göremedim. Kızlarımız taytlı dolaşıyor. Ben hiç organik Van yemeğini de yemedim, organik bir kadın da görmedim” ifadelerini kullandı.

Yarınların Doğu’da olduğunu ve Batı’nın artık bittiğini vurgulayan Küçük, “Sanatı bulmak, çocuklarımızın sektörde kolayca iş bulmasını sağlamak için geldik. Çünkü burada bir emek var, çok okuyan çocuk var. Bunlara sermayenin gelmesi için, çocukların doğruyu öğrenmesi gerekiyor. Biz çocuklarımızın okurken markalaşmasını sağlamaya çalışacağız. Amacımız sektöre doğru insanı kazandırmaktır. Kimse modacı olsun demiyoruz. Sanatları yönünde yardımcı olmaya çalışacağız” diye konuştu.

Konuşmalarında Van’ın çok güzel bir moda merkezi olabildiğine de dikkat çeken Küçük, sözlerine şöyle devam etti:

“Geçmişi bugüne yorumlamak önemlidir. Geçmişteki giysileri giydiremeyiz ama geçmişteki dokuları, desenleri, renkleri bugünkü moda kavramına alabiliriz. 40 ülkede mal satıyoruz. Oralarda da bu Van’ın kadifesi, bu Van’ın rengi, bu Van’ın desenidir diyeceğiz.”

Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdiresi Elif Yörük ise okul olarak Doğu Anadolu Bölgesi’ni temsil edeceklerini belirterek, “Van’daki giyimi, eski Urartu motiflerini modern modaya taşıma hedeflerimiz var. 8 aylık bir proje. 26 Nisan 2018’de yedi bölge Van’da toplanacak ve büyük defilemizi ilimizde gerçekleştireceğiz” dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl de, bu tür etkinliklerin Van’da düzenlenmesinin kentin tanıtımı için önemli olduğunu belirterek, "Eski desenlerimizin ünlü modacı tarafından ele alınması ve modern tekniklerle tekrar tasarlanarak dünyaya tanıtılacak olması bizim için çok önemlidir. Böyle bir projenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Seminer; İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl ile Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdiresi Elif Yörük tarafından Moda Tasarımcısı Hüseyin Küçük’e plaket verilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile sona erdi.

Seminere Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Leyla Tanrıtanır, öğretmen, öğrenciler ve kadınlar katıldı.