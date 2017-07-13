Van OHB Türkiye’de model olacak

’si Van’da gerçekleştiriliyor.

Van Valiliği öncülüğünde yaklaşık 3 ay önce startı verilen proje ile hem kentte bulunan bin 341 aktif hayvancılık işletmesinin OHB içerisindeki imkanlardan yararlanması sağlanacak hem de Türkiye’nin en fazla küçükbaş hayvan nüfusuna sahip olan kentte hayvancılık faaliyetlerinin organizeli bir şekilde yürütülmesi sağlanacak. Konuya ilişkin İHA muhabirine konuşan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ile Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, projenin hayata geçirilmesi ile Van’ın ve bölgenin eski hayvancılık prestijini yakalayabileceğini ifade etti.

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesinin kuruluşuyla ilgili hızlı bir yapılandırılmaya gidildiğini belirten Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, “İlimizde çalışmalarına kısa bir süre önce başlanan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesi, hızlı bir şekilde oluşturulmaya çalışılıyor. Burada bildiğiniz gibi aslında valiliğimizi de sayarsak 4 temel ayağı olan bir çalışma söz konusudur. Sayın Valimizin öncülüğünde devam eden çalışma; Van Ticaret ve Sanayi Odası, Van Ticaret Borsası, üniversitemiz ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir” dedi.

“Biz bunun eğitim ayağını yürütüyoruz”

Bu proje sonuçlandığında tarıma dayalı yapılan tüm üretimlerde hissedilir şekilde değişim ve artış yaşanacağını ifade eden Prof. Dr. Peyami Battal, üniversite bünyesinde kurulan Çiftçi Eğitim Merkezinin bu projenin öncü ayağını oluşturduğunu kaydetti. Battal, “Bu alanlarda istenilen düzeyde değişim ve artış olacaktır. Dahası çiftçilerimizin ürettiklerini hem satma hususunda hem de üretim hususundan çok daha etkin bir noktaya gelmesi de bekleniyor. Zaten bildiğiniz gibi biz bunun öncü ayağı olan eğitim ayağını yürütüyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz tesis de Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesinin alanlarının oluşturulması projesinin aslında ön aşamasıdır. Burada hem hayvancılığın her aşaması ile ilgili eğitimler vermekte hem de uygulama yapmaktayız” ifadelerini kullandı.

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesinin kuruluşuyla ilgili yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Takva ise, “İlimizden ayrılan Sayın Valimiz İbrahim Taşyapan’ın başkanlığında bundan üç ay önce ilk müteşebbis heyeti teşkil etmek suretiyle projemizin startını vermiş olduk. Projenin etkin hale gelmesinin en önemli etkenlerden biri Gıda Tarım ve Hayvanlık Bakanı Sayın Faruk Çelik’in ilimize yaptığı ziyarette vermiş olduğu talimatlar olduğunu belirtmek gerekir. Bu nedenle ben Sayın Bakan ve ilgili bürokrasiye teşekkür ediyorum” dedi.

“Bir başarı hikayesi yazılacaksa, Van’da yazılacaktır”

Van’ın hayvancılık potansiyeli çok yüksek bir kent olduğunun altını çizen Takva, “Dolayısıyla bizim de bu konuda organize bir şekilde bunun altyapısını güçlendirecek bir faaliyet yapmamız gerektiği inancındayız. İlk müteşebbis heyeti aslında paydaş olan ve olması muhtemel tüm kurumlarla geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdi. Burada genel kanaat, bunun Van için tarihi bir proje olacağı ve bu konuda faaliyetlerin hızlandırılarak hayata geçirilmesi yönünde oldu. Türkiye’de bizden önce 14 tane Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesi Projesi gerçekleştirilmiş, ancak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Tarıma Dayalı İhtisas Hayvancılık Bölgesi için bir başarı hikayesi yazılacaksa, bu Van’da yazılacaktır. Çünkü Van’ın klimatolojik ve iklim özellikleri, rakımı, geleneksel üretim tarzı, hayvancılığın önemine olan inancı, bu konuda yeterli deneyime sahip olması, ayrıca sektörel kümelemenin göreceli olarak hayata geçirilmesi bunu zorunlu hale getirmektedir” ifadelerini kullandı.

“Van bu proje ile Türkiye’de etkin bir model olacak”

Proje ile ilgili detaylı bilgi veren Başkan Takva, kurulda 6 müteşebbisin yer alacak şekilde projeyi tamamlayarak Bakanlığa ve Van’daki ilgili birimlere sunulduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“8 bin 500 metrekare üzerinde bir alanı düşünüyoruz. Burada minimum 500 büyükbaş hayvanın olacağı ve en düşük 50 baş besi hayvanın olacak şeklinde bir tasarımız var. İnanıyorum ki Bakanlık en kısa zamanda bunu müteşebbis onayına vererek kurumsal yapımızın hayata geçirilmesi konusunda gerekli desteği sağlayacaktır. Bu konuda özellikle Van milletvekilleri başta olmak üzere Ankara’daki bürokrasinin desteğine ihtiyacımız olduğunu ifade etmek isterim. Van bir hayvancılık kenti olması hasebiyle bu işten de alnının akıyla çıkacak ve Türkiye’de etkin bir model olacak şekilde bu projeyi hayata geçirilecektir.”

Projenin hayata geçirilmesi ile bölgesel bazda et fiyatlarında göreceli bir düşüş de beklenebileceğini vurgulayan Takva, “Türkiye’de et fiyatları somut düzeyde tartışılır hale geldi. Özellikle Avrupa’yı ele aldığımızda, Avrupa’da dahil bu anlamda en pahalı eti tüketen ülke konumundayız. Bölgemizde batı illerine göre göreceli fiyat farkı olsa bile yinede olmamız gereken bir düzey değil” diye konuştu.