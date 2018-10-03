Van Ölçme Değerlendirme Biriminin çalışmaları değerlendirildi

Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İl Milli Eğitim Şube Müdürü ve Ölçme Değerlendirme Birimi Koordinatörü Ebubekir Yetkin, ilçe milli eğitim müdürleri ve il milli eğitim şube müdürlerinin katılımıyla 2017-2018 eğitim öğretim yılında düzenlenen izleme araştırma uygulamaları hakkında toplantı yapıldı. Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevli altı öğretmenden oluşan ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ebubekir Yetkin koordinatörlüğünde yapılan çalışmalar yapılan toplantı ile ele alındı.

Toplantıda konuşan Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye'de hayata geçirilen ölçme değerlendirme birimleri ile öğrencilerin il bazında gelişimlerinin takip edilmesi, eğitim durumlarının ölçülmesi, eğitimi etkileyen faktörlerin ortaya çıkartılması ve öğrenme eksikliklerinin belirlenmesinin hedeflendiğini belirtti.

İzleme araştırması sonunda sınava giren öğrencilere puanlama ve sıralama olmadan özel izleme karnesi oluşturularak, izleme hakkında geri dönüt sağlandığı belirtilirken, izleme araştırmasından sonra sınava giren öğrencilere, branş öğretmenlere ve pilot okul yöneticilerine anket uygulaması uygulanarak, değerlendirme aşamasına geçildiği belirtildi.

Toplantıda, Van'da yapılan çalışmalar ise istatistiki verilerle hazırlanan slayt sunumla aktarıldı.