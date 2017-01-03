Van OSB’den sanayi dergi

Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı (OSB) tarafından, yapılan sanayi çalışmalarını anlatan ‘Sanayi Dergisi’ yayınlandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunun Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Şemsettin Bozkurt, organize sanayinin yaklaşık 20 yıllık bir geçmişinin olduğunu belirterek, “1996 yılında fikir olarak ortaya çıkmış ve 1998’de temelleri atılmıştır. O günden bugüne emeği geçen bütün yöneticilerimize minnet borçluyuz. Bu büyüklerimiz, bugüne gelmemizdeki en büyük dayanağımızdır. Bizler de işe geldiğimiz günden bu yana bir taahhüdümüz olan ve çalışmasını yürüttüğümüz sanayi dergimizi çıkartmış olduk” dedi.



“2 bin tane basılan dergi 4 ayda bir çıkacak”

Dergide derli toplu bütün firmaların faaliyet alanları ve iletişim bilgilerinin yer aldığını ifade eden Bozkurt, “İlk etapta 2 bin tane bastığımız dergimizi Doğu ve Güneydoğu’daki bütün ticaret ve sanayi odalarımıza, belediyelerimize, resmi kurumlarımıza ve sanayi tedarikçilerimize ulaştırmaya çalışacağız. Buradaki temel amacımız, Van OSB’de neler üretildiğini ortaya koymaktır. 4 ayda bir çıkacak olan dergimiz katalogdan ziyade, Van ve bölgemiz için verdiğimiz çabaların ve yatırımla alakalı haberlerin de yer alacağı bir çalışma olacak” şeklinde konuştu.

Sanayi dergisinin bölgede örnekleri olduğunu dile getiren Bozkurt, ancak bunun Van’da bir ilki teşkil ettiğini de sözlerine ekledi.