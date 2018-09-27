Van Özel OSB Teknik Koleji yöneticilerinden Müdür Tevke'ye ziyaret

Van Özel Organize Sanayi Bölgesi Teknik Kolejinin yöneticileri, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'yi ziyaret etti.

2018-2019 eğitim öğretim yılında Van Organize Sanayi Bölgesinde hizmete açılan Özel OSB Teknik Koleji Müdürü Yasin Ertaş, beraberindeki müdür yardımcısı Mehmet Karaduman, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Aksa Balaban ve okulun öğrencisi Sudenaz Sürmeli ile İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'yi makamında ziyaret etti.

Van Organize Sanayi Bölgesinde kurulan ve bu yıl eğitim öğretime açılan Özel OSB Teknik Kolejinin Van'ın eğitimine kazandırılması hususunda gösterdiği çabadan dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'ye teşekkür ziyareti yaptıklarını belirten Özel OSB Teknik Koleji Müdürü Yasin Ertaş, “İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan Tevke'ye hem teşekkür ziyareti, hem de yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledik. Müdürümüzün özellikle organize sanayi bölgesinde Van'ın sanayisine can damarı olacak okulun hayata geçmesinde büyük katkıları oldu. Organize sanayinin böylesi bir okula ihtiyacı vardı. Bu anlamda ilin mülkü amirlerinden gerekli desteği gördük. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Okulumuzun gerek eğitim anlamında gerekse ilin kalifiyeli, donanımlı bir öğrenci kitlesine ve sanayisine büyük katkıları olacağına inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde okulda hayata geçirmeyi düşündüğümüz yeni dallarla eğitimi daha renkli kılmayı hedefliyoruz” dedi.

Ziyaretten ötürü teşekkürlerini dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ise, Van Organize Sanayi Bölgesinde açılan okulun Van'a faydalı olacağını belirtti. Ekonomik anlamda OSB'nin Van'ın bel kemiği olduğunu belirten Tevke, okulda yapılacak olan mesleki ve teknik programların önemine değindi.

Ziyarette, Van Özel OSB Teknik Koleji yöneticileri, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'ye eğitime katkılarından dolayı teşekkürlerini ileterek, çiçek takdim etti.