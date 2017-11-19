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19 Kasım 2017 10:12

Van polisi, 10 ayda 5 milyon 450 bin paket kaçak sigara ele geçirdi

Van’da polis ekipleri, 2017 yılının ilk 10 ayında gerçekleştirdiği 211 operasyonda piyasa değeri yaklaşık 36 milyon 604 bin 561 lira olan 5 milyon 450 bin 803 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van polisi, 10 ayda 5 milyon 450 bin paket kaçak sigara ele geçirdi

19 Kasım 2017 10:12


Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında 2017 yılının 10 ayında 220 ayrı operasyon düzenlendi. Düzenlenen bu operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 36 milyon 604 bin 561 lira olan 5 milyon 450 bin 803 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi. Bu operasyonlarla ilgili 368 şahıs hakkında 5607 sayılı Kanuna Muhalefet (SKM) suçundan işlem yapılırken, 28 kişinin de tutuklandığı belirtildi.




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