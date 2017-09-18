Van polisi 20 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor

Açıklamalarda bulunan Çocuk Şube ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili Halil Yıldız, Emniyet Genel Müdürlüğünün 39 sayılı genelgesinin 7. Maddesi gereğince valilik makamından alınan olurla Van Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Savcısı Oğuz Salman Baltacı, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Şafak Eray ve Çocuk Şube Müdürlüğü ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polis memurlarından oluşan bir ekiple yeni eğitim öğretim döneminde okullarda eğitim programları düzenleneceklerini söyledi. Çocuk Şube ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili Halil Yıldız, “Planlanamaya göre 2016-2017 eğitim öğretim yılında bilgilendirme ve önleme faaliyetleri çerçevesinde ilk ve ortaöğretim çağındaki çocukların kişisel güvenliği ve suçtan korunma hususlarında birebir iletişim kurularak, polisle ilgili bakış açılarının değişmesi, suçların işlenmesine neden olan sosyal zemini ortadan kaldırmak, devletin her zaman yanlarında olduğunu göstermek ve hissettirmek amacıyla uzman personeller tarafından ilimiz merkezi ve ilçelerdeki ilk ve ortaokul ile liselerde ‘çevreden gelebilecek tehlikeler, çocuk istismarı, güvenli internet kullanımı, suça sürüklenen ile mağdur çocukların hak ve ödevlerinin anlatılması’ konularında konferanslar düzenlendi. Bu kapsamda Çocuk Şube Müdürlüğünden bir polis memuru, bir sosyal hizmet uzmanı ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli iki polis memuru ile beraber Van Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Savcısı Oğuz Salman Baltacı’nın katılımıyla bilgilendirme ve önleme faaliyetleriyle il merkezinde bulunan 45 okulda toplam 9 bin 718 öğrenci ve 356 öğretmene sunum yapıldı. 2017-2018 eğitim öğretim döneminde ise bu eğitim programları kapsamında Van genelinde toplam 20 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.