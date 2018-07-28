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28 Temmuz 2018 14:47

Van polisinden "Son Sürat 3" uygulaması

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından "Son Sürat 3" uygulaması yapıldı.

Van polisinden

28 Temmuz 2018 14:47


Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı ile Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Başkanlığının koordinesinde; 81 il emniyet müdürlükleri ve jandarma komutanlıkları tarafından 27 Temmuz 2018 Cuma günü 11.00 ile 17.00 saatleri arasında motosikletlere yönelik "Son Sürat 3" uygulaması gerçekleştirildi. Van’da da gerçekleştirilen uygulamaya 26 noktada 78 ekip ve 234 personel katıldı.


Uygulamada çalıntı ve aranan motosikletler ile aranan şahısların yakalanması amaçlanırken, motosikletlerin ve sürücülerinin trafiğe uygunlukları da denetlendi.


Uygulama sonucunda; 42 adet motosiklet kontrol edilirken, 11 ruhsatsız ve plakasız motosiklet trafikten men edildi. 41 motosiklete 22 bin 564 TL, 11 şahsa ise 7 bin 837 TL idari para cezası uygulandı.




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