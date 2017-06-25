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25 Haziran 2017 17:44

Van Sağlık Müdürlüğünden bayram ziyareti

Van İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr.

Van Sağlık Müdürlüğünden bayram ziyareti

25 Haziran 2017 17:44

Ümit Yaşar Can, iftar saatinde bile görev yapan sağlık çalışanları ve polis memurlarını ziyaret ederek Ramazan Bayramlarını kutladı.


İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Ümit Yaşar Can ve Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Halis Gükyer, 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve Komuta Kontrol Merkezini ziyaret etti. Daha sonra istasyonlarda görev yapan personellerin ve yol güzergâhında nöbet tutan polis memurlarının bayramlarını tebrik eden Can, “Bugün Ramazan Bayramının birinci gününü idrak etmiş olduk. Görev gereği bizim bayramımız yok. Herkes bugün ailesi ile bayramlaşırken, biz 7\24 halkımızın sağlığı için buradayız. Bu kutsal görevde Ramazan ayı boyunca gece gündüz demeden 112 Acil Sağlık çalışanlarımız iftar saatinde bile gelen çağrıları yanıtsız bırakmayarak öncelikli olarak insan sağlığı diyerek vakalara müdahale etmiştir. Sağlık görevlilerimiz olsun, polis memurlarımız olsun, halkımızın can ve mal güvenliği için görevleri başındaydılar” dedi.




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