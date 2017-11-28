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28 Kasım 2017 15:24

Van Sağlık müdürlüğüne Akdoğan atandı

Van İl Sağlık Müdürü olarak atanan Op.

Van Sağlık müdürlüğüne Akdoğan atandı

28 Kasım 2017 15:24

Dr. Nevzat Akdoğan, görevi Dr. Ergün Yanmaz’dan devraldı.


Tunceli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri iken Van İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Op. Dr. Nevzat Akdoğan, yapılan törenle görevi Dr. Ergün Yanmaz’dan devraldı. Yaklaşık 2,5 yıl boyunca Van İl Sağlık Müdürü olarak görev yaptığını ifade eden Dr. Ergün Yanmaz, makamların gelip geçici olduğunu söyledi. Van ilinde görev yaptığı süre boyunca sağlık alanında yeni yaptırımlar ile sağlık hizmetlerini en iyi şekilde ekip arkadaşlarıyla yerine getirmeye çalıştığını dile getiren Yanmaz, Op. Dr. Nevzat Akdoğan’a görevinde başarılar diledi.


Op. Dr. Nevzat Akdoğan ise, hizmet için burada olduklarını belirterek, “Sağlıkta dönüşüm noktasında görüyoruz ki Van ilimiz önemli bir noktaya gelerek bölgeye hizmet vermektedir. Biz sağlık çalışanları olarak üzerimize düşen neyse onu yapacağız. Türkiye’nin neresinde olursa olsun, bu ülkenin vatandaşı olan herkesin sağlığı bize emanet. Milletimizin sağlığı bize emanet olduğu gibi devletimizin bize verdiği bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacağız” dedi.




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