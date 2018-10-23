Van Sağlık Müdürlüğüne Sünnetçioğlu atandı

Dr. Mahmut Sünnetçioğlu göreve başladı.

Açıklamalarda bulunan Van Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Sağlık Bakanlığının kentte son yıllarda olumlu yönlerde birçok yatırım yaptığını belirterek, bu durumun sağlık hizmetlerinin olumlu yürütülmesi noktasında faydalı olduğunu söyledi. İl genelindeki birçok sağlık probleminin çözüme kavuşturulduğunu ve kendisinin de bu hizmetlerin kalitesini arttırmak için çaba göstereceğini dile getiren Doç. Dr. Sünnetçioğlu, “Hizmetleri vatandaşa hissettirmek zorundayız. Vatandaşlara en iyi hizmeti nasıl götüreceğimizin hesaplarını yapacağız. Bu planlama yapıldığı takdirde aşamayacağımız engel kalmayacaktır” dedi.