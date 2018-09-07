Van’da 54 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi üyeleri, Suriye’deki Esed rejiminin İdlib kentinde yapmak istediği katliamlara tepki göstermek amacıyla Cuma namazı sonrası Hazreti Ömer Camii avlusunda bir araya geldi. Van SDİ adına basın metnini okuyan Hayati Beyde, “Baba Esed’in iktidara geldiği 1971 yılında, oğul Esed’in sözüm ona iktidarda olduğu bugüne kadar yaşanan katliamlar dünya tarihinde eşine az rastlanır cinsten bir vahşet örneğidir. Ne var ki, yaklaşık 4 milyon kardeşimizin yaşadığı idlib’te, oluşabilecek bir katliamın boyutları tahminlerin çok uzağında bir vahşetle sonuçlanabilir. Maalesef başından beri Suriye meselesinde akan kanın durması için samimiyetle gayret gösteren Türkiye’den başka bir ülke bulunmuyor. Savaşın başından beri Suriye’deki mazlumlara sahip çıkan Türkiye’nin düne kadar izlemiş olduğu olumlu politikalar ehli vicdan sahibi olan herkes tarafından görüldü ve desteklendi. Türkiye’nin bu tavrı devam ettiği müddetçe, bizler tarafından da desteklenmeye devam edecektir. Umarız Türkiye mazlum kardeşlerine sırtını dönmez ve onları sahipsiz bırakmaz ve uluslararası arenada gücünü ortaya koyarak, bu katliamlara engel olur. Çünkü bu Türkiye için insani bir sorumluluktur ve bu sorumluluktan kaçmamalıdır” dedi.

Yapılan açıklamanın ardından, Van’ın Gevaş ilçesinde gerçekleştirilecek olan festival etkinliği de protesto edildi.