Van’da 54 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Van SDİ tarafından toplanan yardım malzemeleri, organize sanayi bölgesinden Doğu Guta kentine uğurlandı. Van SDİ üyelerinden Nurullah Arvas, 8 yıla aşkındır Suriye’de savaşın devam ettiğini söyledi. Arvas, “Emperyalizm ve rejim ortaklığıyla 8 yıldır çocuk, genç, kadın, ihtiyar demeden Müslümanlar katledilmektedir. Bu katliamdan en çok etkilenen bölgelerden biri de Doğu Guta’dır. Guta bölgesi başkent Şam’a yakın olması nedeniyle stratejik bir konumda ve geçmişten beri şiddetli çatışmaların yaşandığı bir bölge. 2013 yılında Esed rejimi bu bölgede ayrım gözetmeksizin kimyasal sarin gazı saldırılarında bulunmuş ve çocuklar dâhil olmak üzere yüzlerce insan hayatını kaybetmişti” dedi.

Doğu Gutalıların bugüne kadar kimyasal silahlar dahil birçok insanlık dışı katliama maruz kaldığını ifade eden Arvas, “Bu noktada özellikle Doğu Guta’dan tehcir edilip kamp ve geçici konaklama merkezlerine yerleştirilen kardeşlerimizin bir takım ihtiyaçlarını karşılamak için Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi olarak yapılabilecekler üzerinden ortak bir yardım çalışması yapmaya çalıştık. Bu yardım çalışması sonucunda iki tır unu Doğu Gutalı kardeşlerimize ulaştırılmak üzere gönderiyoruz” diye belirtti.

Yapılan basın açıklamasının ardından Suriye halkı için dua edilerek tırlar Doğu Guta’ya doğru yola çıktı.