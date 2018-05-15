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15 Mayıs 2018 18:45

Van SDİ’den İsrail ve Amerika’ya lanet

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (Van SDİ), Gazze’de 58 Filistinlinin katledilmesi nedeniyle İsrail ve Amerika’yı lanetledi.

Van SDİ’den İsrail ve Amerika’ya lanet

15 Mayıs 2018 18:45


54 sivil toplum kuruluşun bir araya gelerek oluşturduğu Van SDİ tarafından ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde Filistinlilerin katletmesi, yapılan basın açıklamalarıyla lanetlendi. Van SDİ üyeleri, Hz. Ömer Camii’nde şehit edilen Filistinliler için gıyabı cenaze namazı kıldı. İkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazını Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas kıldırttı. Kılınan namazın ardından basın açıklamasını okuyan Van SDİ üyesi M. Garip Cesur, Mescid-i Aksa ve Kudüs’ün Müslümanların bir parçası olduğunu ve asla Siyonist İsrail’e terk edilemeyeceği belirtildi. Cesur, “ABD Başkanı Trump, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını ilan ederek yeni bir haçlı savaşı başlatmıştır. Trump’ın bu hadsiz kararı hiçbir zaman tanınmayacak ve elbette karşılıksız kalmayacaktır. Müslümanlar başlarındaki diktatörleri def edip birlik olmuş olsalardı, bugün bunlar yaşanmayacaktı. Ey Rabbimiz, içimizdeki beyinsizler yüzünden bizleri helak etme ve başımızdaki bu zalimleri def et” dedi.


Filistinlilerin kadınlarıyla ve çocuklarıyla son bir aydır büyük dönüş yürüyüşü gerçekleştirdiklerini anımsatan Cesur, “İşgalci İsrail ise ateş açıp masum insanları, çocukları ve yaşanan olayları dünyaya aktarmak isteyen basın mensuplarını şehit ediyor. ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına tepki göstermek, Filistinli kardeşlerimizin düzenlediği ‘Büyük Dönüş Yürüyüşü’ne destek vermek ve büyük felaket olarak adlandırılan Nakba’nın 70. yılını protesto etmek için günledir meydanlarda olan Filistinli kardeşlerimize Gazze sınırında işgalci zalim İsrail’in attığı alev topları ve mermilerle yaklaşık 60 kardeşimiz şehit düştü. Rabbim kardeşlerimizin şehadetini kabul etsin” diye konuştu.


Yapılan basın açıklamasının ardından grup sesiz bir şekilde dağıldı.




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