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06 Temmuz 2017 11:29

Van Şehirler Arası Yolcu Terminalinde denetim

Van Büyükşehir Belediyesi, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmaları denetleyerek, eksikleri olanlara cezai işlem uyguladı.

Van Şehirler Arası Yolcu Terminalinde denetim

06 Temmuz 2017 11:29


Zabıta Daire Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, otogar içinde hizmet veren firmaları birer birer gezerek ruhsat denetimi gerçekleştirdi. Vatandaşın güvenle seyahat etmesi ve kaliteli hizmete ulaşmasını sağlamak için otogarda sürekli denetimler gerçekleştiren ekipler, bu kapsamda daha önce ruhsatsız hizmet veren 5 firma hakkında tutanak tutarak, eksikleri gidermeleri için 20 günlük süre tanımıştı. Zabıta ekipleri, verilen süre zarfında eksiklerini gidermeyen firmalara cezai işlem uyguladı.


Ayrıca otogar içinde ‘çığırtkan’ diye tabir edilen ve vatandaşları belli bir firmaya yönlendirerek haksız rekabete yol açan şahıslara ve onları bu işe teşvik eden firmalara da cezai işlem uygulanacağını belirten zabıta yetkilileri, bu tür usulsüzlüklere fırsat verilmeyeceği ifade ettiler.


Otogar içinde satış yapan büfeleri de hijyen ve ürün sağlığı konusunda denetimden geçiren ekipler, büfeci esnafını son kullanma tarihi geçmiş, ambalajı yırtılmış ve açıkta uygunsuz şartlarda ürün satmamaları konusunda uyardı.


Zabıta, vatandaşın hizmet aldığı her noktada denetimlerine aralıksız devam edeceğini bildirdi.




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