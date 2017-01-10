Van Sesi Gazetesi marka haline geldi

Van’da 79 yıldır yayın hayatına devam eden Van Sesi Gazetesi, kentin en uzun ömürlü ticaret kuruluşu olarak marka haline geldi.

1937 yılında rahmetli Mehmet Remzi Perihan ve İlyas Kitapçı tarafından Van’da kurulan ve daha sonra Mehmet Remzi Perihan’ın tek başına yayın hayatını devam ettirdiği Van Sesi Gazetesi, kentin en uzun ömürlü ticaret kuruluşu olarak marka haline geldi. Kurulduğu günden bu yana kalitesinden ve çizgisinden şaşmayan Van Sesi Gazetesi, halkın da takdirini topluyor. Van Sesi Gazetesi’nin; doğudaki birçok ilde gazete yokken Van’da kurulmasının kent için büyük bir kazanım olduğunu ifade eden Mehmet Remzi Perihan’ın oğlu ve aynı zamanda Van Sesi Gazetesi’nin imtiyaz sahibi Erdal Perihanoğlu, “Makinelerin ve malzemenin nakli ile sürekli gazetenin çıkması için gereken malzemenin nakli, o gün için çok büyük sıkıntıydı. Biz o günleri görmedik. Ancak babamın anlattıkları hala hafızamda. O zamanlarda bütün harfler tek tek dizilir, baskıya o şekilde girerdi. Ama bugün teknolojinin gelişmesi ile bu meslek, çok daha rahat yapılmaktadır. Asıl gazetecilik, o dönemlerde yapılmış. Şimdiki gazetecilik, hem çok rahat hem de çok kolay hale geldi” dedi.



"Gazetecilik mesleği, vakıf olmayan insanların eline geçtiği için kalitesi düştü"

Gazeteciliğin kalitesinin düştüğünü vurgulayan Perihanoğlu, “Eskiden teknik anlamda belki sıkıntılar vardı, ama bugün gazetecilik mesleği vakıf olmayan insanların eline geçtiği için kalitesi düştü. Diğer mesleklerde de aynı şekilde. Sadece gazetecilik mesleğinde değil, bütün mesleklerde bu sıkıntılar var, ama gazetecilik mesleğinde bu daha fazladır. Gazeteciler göz önünde olduğu için daha bariz bir şekilde görülüyor. Sıkıntı bütün mesleklerde var. Yani iş, ehlin elinden çıkmış. Liyakat ortadan kalktığı için, hem gazetecilik hem de diğer kurumlar sıkıntı yaşıyor” ifadelerini kullandı.

Van Sesi Gazetesi’nin 79 yıldır çizgisinden şaşmadığını dile getiren Perihanoğlu, “Bizim çizgimiz hiç değişmedi. O gün bizim çizgimiz neyse, bugün de odur. Biz, babamızın kurmuş olduğu o düsturla hareket ediyoruz. Bizim ilkemiz, şeffaf gazeteciliktir. İlk günden itibaren vatandaşı, kamuoyunu doğru bilgilendirme anlayışıyla gazetecilik yapılmış, bizde o zihniyeti devam ettiriyoruz. Biz hiçbir zaman için, hiçbir siyasi partiye, kuruma veya kuruluşa arka bahçe olmadık. Vatandaşı doğru yönde bilgilendirip, memleketin sorunlarını ele alıp, o sorunlarına çözüm ürettik hep” şeklinde konuştu.

Gazeteciliğin bir ekip işi olduğunu da sözlerine ekleyen Perihanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gazetecilik, bir ekip işidir ve gazetede çalışanlar bir ailedir. Zaten bir aile olmazlarsa uzun ömürlü olmazlar. Gazetelerin ayakta durabilmesi için oranın aile olması lazım. Bizim yaptığımız, Van Sesi Gazetesi’nin yaptığı budur. Bu duygularla tüm gazetecilerin gününü kutluyorum.”

‘Dünya Çalışan Gazeteciler Günü’ adının yanlış olduğunu ifade eden Van Sesi Gazetesi Yazı İşleri Müdürü İkram Kali ise, “Çalışan gazeteci diye bir şey olmaz. Gazeteci, gazetecidir. Eğer hakkını veriyorsa, bu işten ekmek kazanıyorsa, ailesinin geçimini sağlıyorsa gazetecidir” dedi.



"Gazetecilik, en zor dönemini yaşıyor"

Gazeteciliğin en zor dönemini yaşadığını dile getiren Kali, “Bu zamanda eleştirilere kimse tahammül etmiyor. Herkes kendisinin övülmesini, reklamının yapılmasını istiyor. Gazeteleri birçok kurum veya kişi, reklam tabelası gibi görmek istiyor. Bir abonelikle veya bir reklam ile gazeteyi satın aldığını düşünüyor, ama gerçekte öyle değil. Gazete, sahibinin bile değil, kamuoyunundur. O; kentin sesi, gözü, kulağıdır” ifadelerine yer verdi.

Kentte yıllardır objektif bir gazetecilik yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Kali, “Hiçbir güçle, hiçbir kişiyle, dernek ya da bir partiyle organik bir bağımız yoktur. Tüm meslektaşlarıma özgür, bağımsız, tarafsız, okuyucusuna saygılı, basın meslek ilkelerine uyan ve mesleğin etik değerliğini özümsemiş bir gazetecilik diliyor, bu duygularla bütün meslektaşlarımın gününü kutluyorum” diye konuştu.