Van Sivil Toplum Konseyi kuruldu

Van’da Mehmet Eyyüp Acar’ın kurucu başkanlığında bir araya gelen bileşenlerin oluşturduğu Van Sivil Toplum Konseyinin dönem başkanlığına ise Özhan Hakan getirildi.

Van Sivil Toplum Konseyinden yapılan açıklamada, uluslararası güç odakları arasında yaşanan üstü örtülü tahakküm ve emperyal yayılmacılık savaşının çatışma, ölüm, kan, gözyaşı ve topyekûn yıkım şeklinde Ortadoğu coğrafyasında kendine fiili alan açtığı ve Müslüman Ortadoğu halklarına ağır bedeller ödettirdiği ve ödetmeye de devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Muktedir devlet ve global güç odaklarının bu taarruz ve tazyiklerinde yerel işbirlikçi bulmakta hiç de zorlanmadıklarına yakın zamanlarda pek çok kez milletçe tanık olduk, oluyoruz. Nitekim en kapsamlı saldırılarını 15 Temmuz’da gerçekleştirmiş, fakat gerek iktidarın ve gerekse halkın dirayetli karşı duruşuyla bertaraf edilmiştir. Ülkemiz üzerinde halen sürmekte olan gerek askeri, ekonomik, siyasi, toplumsal hassasiyetlerin tahrik ve tahrip edilmesi yoluyla tatbik edilen, açıktan veya örtülü yıkıcı faaliyetlerin varlığının devam edeceği de açıkça görülmektedir. Doğu Anadolu’nun en büyük kenti ve dinamik bir sosyoekonomik yapıya sahip olması hasebiyle de bölgenin en büyük ekonomisinin merkezi olan Van’ın tüm bu olanlardan etkilenmemesi düşünülemez. Ülkede yaşayan her birey gibi bizler de bundan azade değiliz, olamayız. Tüm bu gelişmelerin sonuçları ülke genelinde olduğu gibi ilimiz ve bölgemizde de doğal olarak etkilerini göstermektedir. Bu bağlamda bizler, kendisini toplumun her kesimine karşı insani olarak sorumlu hisseden, toplumsal tüm gelişmeler karşısında aynı hassasiyeti ve vicdani duyarlılığı taşıyan sivil toplum kuruluşları olarak Van’a ve Vanlıya dair her nevi sosyal, kültürel, ekonomik, politik, gençlik, eğitim ve inanç temelli sorunların tespiti, yerel yönetimler ve çalışma hayatı, bölgenin ana dinamikleri olan ticarette yabancı yatırımcıların konaklama ve güvenli alışveriş, şahsi ve hizmet edecek kurum ve kuruluşların bütün sorunlarında çözüm kaynağı olan yapılarla köprü vazifesini üstlenmeye gayret gösteren ve sadece sorun değil sonuç odaklı bir çalışmanın yürütülmesi ve bu kente sahip olmak değil, sahip çıkmak amacıyla bir araya gelerek Van Sivil Toplum Konseyini oluşturmuş bulunuyoruz. Sonuç olarak Van Sivil Toplum Konseyi dediğimiz gibi Van’a sahip olmayı değil sahip çıkmayı felsefe edinen, kentin derdiyle dertlenen, sorun oluşmadan evvelinde tespit etmeye gayret gösteren ve çözüm arayışındaki tüm kurum ve kuruluşları desteklemeyi, her nevi çalıştaya katkı sunmayı, yüklerinin hafifletilmesini de hedefleyen bir yapı olacaktır. Nitekim bir mecelle kuralıdır, def-i marazzatcelb-i menafiden evladır. Bir zararın önlenmesi, fayda sağlamaktan önce gelir” denildi.

