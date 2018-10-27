Van SMMMO turnuvasında kupa sahiplerini buldu

Van Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası'nın (SMMMO) 'Halısaha Futbol Turnuvası'nda iki takım kupa aldı.

Van SMMMO Yönetim Kurulunun ilk kez düzenlendiği ve geleneksel hale getirileceği futbol turnuvasının şampiyonları belli oldu. Muhasebeci ve mali müşavirlerden oluşan 8 takımın katılımıyla son bulan turnuvada Gençlikspor ile Yeşil Ercişspor finale kaldı. Turnuvada finale kalan iki takım da kupa aldı.

Ödül töreni öncesi açıklamalarda bulunan Van SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahin, üyeleri arasında barış, kardeşlik ve dayanışmanın pekişmesi adına bir turnuva etkinliği düzenlediklerini belirtti. Turnuva maçlarının yaklaşık 7 haftadır devam ettiğini ifade eden Başkan Şahin, “Düzenlediğimiz turnuva sonucunda bugün iki takımımız eşit puan aldı. Turnuvalara 2 takım Erciş'ten, 6 takım da Van'dan katıldı. Mali müşavirlerimiz, üyelerimiz çok kardeşçe oynadılar. Bu etkinlik önümüzdeki yıllarda çok daha sistemli olacaktır. İlkini yaptığımız bu etkinlik bizim için bir deneyim oldu. Ben bu vesileyle centilmence mücadele eden bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Vergi Dairesi Müdürü Özer Arslan, Van SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahin, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan, Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Tuğrul tarafından turnuvaya katılanlara madalya takdim edildi.