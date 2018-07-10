Van SMMMO’da “7143 sayılı Torba Kanunu” semineri

Odada düzenlenen seminerde Sigorta Prim ve İşveren Şefi Veysel Yay, “7143 sayılı Torba Kanunu” ilgili katılımcılara bilgi verdi. 7143 sayılı Torba Kanun’da çalışma hayatına ilişkin çok önemli düzenlemelerin yer aldığını ifade eden Sigorta Prim ve İşveren Şefi Yay, kanunda en dikkat çeken başlığın Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan borçların yapılandırılmasına ilişkin yapılan değişiklik olduğunu belirtti. Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı alacakların tamamının silineceğini bildiren Yay, “Yapılandırma kapsamına giren idari para cezalarında ise aynen prim borçlarında olduğu gibi kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı alacakların tamamı silinecek. Bunun yanında belirtilen şekilde ödeme yapılması halinde cezaların yarısının tahsilinden de vazgeçilecek” dedi.

Programda daha sonra SGK İl Müdürü Abidin Göksoy, konuya ilişkin katılımcılara bilgiler verdi.