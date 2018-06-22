Van SMMMO’da “7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu” semineri

Odada düzenlenen seminer öncesinde bir konuşma yapan Van SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahin, Van’da verilmeyen beyanname sayısının 226 bin civarında olduğunu ve bunun toplam maliyetinin 220 milyona denk geldiğini belirtti. Verdikleri çabanın sonuç verdiğini ifade eden Başkan Şahin, “Gerçekten zorlu bir süreçten geçtik. Verilmeyen beyannamelere biz buradan arkadaşlara çağrıda bulunurken, 28 bine yakın bir beyanname listesi gelmişti. Ancak öyle değilmiş. Meğerse biz Gelir İdaresi Başkanlığı ile yaptığımız en son görüşmede ilimizde verilmeyen beyanname sayısı 226 bin civarındaydı. Bu da kentimize yaklaşık olarak maliyeti 220 milyon demekti. Tabi bütün çabalarımıza rağmen biz bunu sonuçlandırdık. Ben buradan yine sizin huzurunuzdan emeği geçen arkadaşlarıma ve siyasi partilere teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra TÜRMOB Eğitmeni Nedim Boz tarafından katılımcılara, ‘7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu’ konulu seminer verildi.