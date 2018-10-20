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Van SMMMO'da “Bilirkişilik Temel Eğitimi” programı

Van Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler (Van SMMMO) tarafından, “Bilirkişilik Temel Eğitimi” programı başladı.


Van SMMMO tarafından verilen ve 4 gün sürecek olan “Bilirkişilik Temel Eğitimi” bölgedeki mali müşavir, mimar, mühendis ve hukukçu gibi mesleklerde 5 yılını dolduranların katılımıyla başladı. Van ve bölge illerinden meslekte 5 yılını dolduran bir grubun katıldığı eğitimlerle ilgili bilgi veren Van SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahin, “Türkiye'de bilirkişilik geçmişte gelişigüzel yapılıyordu. Ama 654 sayılı kanunla bunu bir düzene kavuşturdular. Herhangi bir meslekte 5 yılını dolduran kıdemli arkadaşlar bunun temel eğitimini alarak bilirkişi olamaya hak kazanıyorlar. Biz de kendi odamızda, sizlere hizmet anlamında bu eğitimi başlatmış olduk. Eğitimlerin başarılı geçmesini temenni ediyorum” dedi.


Programda, katılımcılara Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Ayli ile Doç. Dr. Nihat Taşdelen tarafından bilirkişilikle ilgili bilgilendirme yapıldı.

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