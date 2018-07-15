Van tarihinde bir ilk

Edremit Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hizmete açılan ve bu yıl ilk ulusal etkinliğe ev sahipliği yapan Olimpik Binicilik Merkezi, hafta sonu binicilik severleri bir araya getirdi. Köşk Mahallesi’nde bulunan Edremit Olimpik Binicilik Merkezi’nde gerçekleştirilen yarışlara katılan farklı illerden 8 yarışmacı, 17 atla hünerlerini sergiledi. Türkiye Binicilik Federasyonu işbirliği ile yapılan ulusal etkinlikte, yarışmalar 6 kategoride yapıldı. İki gün süren yarışmalar, çekişmeli mücadelelere sahne olurken, izleyiciler ise keyifli zaman geçirdi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, 15 Temmuz dolayısıyla Edremit Belediyesi olarak ilçede ilk defa gerçekleştirdikleri ulusal çapta engel atlama müsabakasına katılan herkese teşekkür etti. Çiçekli, “Bildiğiniz üzere biz yıllardır bu coğrafyada, bu dağlarda, bu şehirlerde terörle mücadele ediyoruz. İnsanlarımız yıllardır PKK’nın ve uzantılarının açtığı yaralarla dertleniyor, kederleniyor. Şu dağların, şu şehirlerin, şu toprağın dili olsa da bize neler yaşattıklarını, bu coğrafyada neler olduğunu, ne zulümlerle bu toplumun terbiye edilmeye çalışıldığını anlatsa. Çatak’da, Bahçesaray’da, Başkale’de, Gürpınar’da, Erciş’te neler yaşandı? Bu coğrafyada ne tatsızlıklar oldu. Biz artık bu tatsızlıkların geride kalması için polisiyle, jandarmasıyla, korucusuyla, kamu görevlisiyle, öğretmenleriyle, sağlık personelleriyle bu coğrafyanın aslında gönül coğrafyası olduğunu her fırsatta ifade etmeye gayret gösterdik” dedi.

"Cumhurbaşkanımız bunu, ’altı ibadet, ortası ticaret, üstü ihanet’ diye tanımladı”

"PKK ile mücadelenin üstüne sizlerin de bildiği gibi FETÖ terör örgütü belası çıktı" diyen Çiçekli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2013 yılında Cumhurbaşkanımızın ‘artık bu yapıyla en kapsamlı şekliyle mücadele edeceğiz ve bunları devletimizden temizleyeceğiz’ ifadeleri ile bu mücadele en tepeden başladı. Cumhurbaşkanımız bunu, ‘altı ibadet, ortası ticaret, üstü ihanet’ diye tanımladı. Bu yapının ne kadar tehlikeyi bir yapı olduğunu biz 15 Temmuz 2016 yılında o alçak kalkışma sürecinde gördük. Milletin parasıyla, fakir fukaranın alın teriyle kazandığı paradan verdiği vergilerle alınan topların, tankların, helikopterlerin Ümmet-i Muhammed’in üzerine nasıl kurşun yağdırdığını gördünüz. Kendi milletine silah doğrultacak, kendi insanını, kendi kardeşini öldürecek kadar alçaklaşan FETÖ’nün darbe girişimini 15 Temmuz’da hep beraber yaşadık. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde milli birlik ve beraberliğimizin ne kadar önemli olduğunu hep birlikte gördük. 15 Temmuz artık bir bayram olarak kutlanmaya başlandı. Bugün hem acılarımızı yad edeceğiz, hem şehitlerimizi anacağız, hem de milli birlik ve beraberliğin ulusal anlamda güçlü olmasının, içimize sokulmaya çalışılan nifak tohumlarından kurtulmanın ne kadar önemli olduğunu tekrar tekrar hatırlatacağız.”

“Buraların misafirperverliğiyle anılmasını istiyoruz”

Bu toprakların artık misafirperverlikle anılmasını isteyen Başkan Çiçekli, “Bu toprakların artık kültürüyle, turizmiyle, gönüllerinin güzelliğiyle, misafirperverlikleriyle anılmasını istiyoruz. Artık Erek Dağı’na insanların özgürce tırmandığı, Van Gölü’nde rahatça yüzdüğünü, Abalı Kayak Tesisleri’nde rahat rahat kayak yaptığı haberleriyle Türkiye’nin gündeminde yer almasını istiyoruz. Buranın güzellikleriyle anılmasını ve sıra dışı olmaktan çıkmasını istiyoruz. Diyoruz ki yerli ve yabancı turistiyle memleket hakkettiği değeri bulsun. İstiyoruz ki bu tarz organizasyonlarla buralar tanınsın. İstiyoruz ki öğretmenleri, uzman çavuşları, subayları, doktorları anne ve babaları buraya gönderdiğinde ’Acaba yavrumun başına bir şey gelir mi?’ demesini istemiyoruz. Buraların misafirperverliğiyle anılmasını istiyoruz. Bunların yaşanması için de bu korku imparatorluğunun kırılması gerekiyor. Bunun için de yapılması gereken bu tarz organizasyonlardır. Buraların ne kadar güzel olduğunu, ne kadar normal olduğunu, toplumun bu işe ne kadar iltifat gösterdiğinin anlatılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

İki gün devam eden yarışmalar sonunda farklı kategorilerde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.