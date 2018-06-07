Van Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi toplantısı

Valilik Hüsrev Paşa Toplantı Salonunda yapılan sunumda, VAN TDİ OSB projesinin hayata geçirilme gerekçeleri katılımcılarla paylaşılırken, projenin kent içinde yoğun olarak sürdürülen hayvancılık faaliyetlerinin il merkezi dışına çıkarılmasının gerekliliği ve Van’da hayvancılık işletmelerinin geliştirilerek, faaliyetlerin daha bilinçli yürütülmesi için elzem olduğu aktarıldı. Sunum içeriğinde, kent içindeki hayvancılık faaliyetlerinin; sayı, kapasite ve ilin hayvancılık işletmeleri içerisindeki yeri ve ekonomik değerine ait verilere de yer verilirken, VAN TDİ OSB ile hayvancılık yatırımları için gerekli alt yapının hazırlanarak, profesyonel hayvancılık fırsatı doğacağı ve girişimcilerin tek çatı altında örgütlenebileceği iletildi.

Müteşebbis heyetin yapılanması Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nezdindeki girişimler ve geri dönüşlerin de paylaşılmasıyla süren toplantıda, sürecin sorunsuz ilerlemesi için sunulan çözüm önerisi ışığında müteşebbis heyete Tuşba, Edremit, Gürpınar ve Gevaş ilçe belediyelerinin de hissedar olarak eklenmesi kararlaştırıldı. Sunumun ardından, masa etrafında toplanan herkesin VAN TDİ OSB kurulması konusunda hemfikir olduğunu belirten Vali Zorluoğlu, “Projeyle asıl amacımız; Van ekonomisine ve kalkınmasına önemli katkı sağlayabilecek hayvancılık sektörünü geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Bu konuda Valilik, Van Büyükşehir Belediyesi ve YİKOB olarak üzerimize düşeni yapacağız. Paydaşlarımızın hisselerini güncelledik. Bugün bu toplantıdan çıkar çıkmaz paydaşlarla gerekli yazışmaların yapılmasını ve belediye meclis kararları alınmasını, 2 hafta içerisinde de gerekli kaynağın tedarik edilerek resmi başvurunun tamamlanmasını istiyorum. Gelecek nesillerin bizlere çok dua edeceği bir karar aldığımızı düşünüyorum. Şehrimiz için hayırlı ve önemli bir hizmettir. Hayırlı uğurlu olsun başlatıyoruz. Şehrimizin kalkınmasına, ekonomisine ve geleceğine verdiğiniz destekler için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Tüm katılımcıların söz alarak, işletmeyle ilgili görüş, talep ve önerilerini de sıraladığı toplantıya, Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atif Çiçekli, Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Görentaş, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Van Ticaret Borsası Başkanı Naif Süer, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, YİKOB temsilcisi İbrahim Yeşil, Van Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Sabri Yılmaz ve Van Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nurhan Dayan katıldı.