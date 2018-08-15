Van-Tatvan arası BSK asfalt çalışması

Van’ın merkez Edremit ilçesinde Van Ticaret Sanayi Odası (Van TSO) organizasyonu ile düzenlenen törende, Van-Tatvan karayolunun 8 kilometrelik ilk etabına bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt çalışmalarına başlandı. Edremit ilçesinde gerçekleştirilen açılış törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Van TSO yönetim kurulu ve yüklenici firma temsilcileri katıldı. Törende gazetecilere açıklamalarda bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, BSK asfalt kaplama ile daha konforlu bir seyahat olanağı sağlayacaklarını belirtti. Bu yıl 48 kilometrelik BSK asfalt çalışmasının 8 kilometresini yapacaklarını ifade eden Vali Zorluoğlu, “Bu yıl Edremit çıkışından Kuskunkıran Tüneli Bitlis il sınırına kadar olan bölgede yaklaşık 8 kilometrelik bölümü BSK asfalt haline dönüştüreceğiz. Bu yol çok yoğun bir yol. Özellikle yaz aylarında turizm anlamında da çok fazla kullanılan bir yoldur. Bu yolun standardını, kalitesini sathi kaplamadan BSK asfalta yükseltiyoruz. Bu seneki kısmı 8 kilometre, ancak yolun tamamı 48 kilometredir. İnşallah birkaç sene süre içerisinde süratli ve iyi bir çalışma ile bu yolun standardını çok daha yükselteceğiz ve tamamını sıcak asfalt yaparak araçlar için çok daha konforlu bir seyahat edebilecek bir yol haline getiriyoruz” dedi.

“Van’daki yatırımlar kesintisiz devam edecek”

Ülkenin ekonomik açıdan açık bir saldırı altında olduğunu, ancak buna rağmen çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerine dikkat çeken Zorluoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak buna rağmen devlet ve millet olarak çok güçlüyüz. Binlerce yıllık devlet geleneği olan bir milletiz. Bu ekonomik saldırılara rağmen çok şükür gücümüzle, milletimizden aldığımız destekle kamudaki yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Van’a düşen devlet yatırımları hiçbir kesintiye uğramadan inşallah devam edecektir. Önemli yatırımlarımızla hiçbir sorunumuz yoktur.”

Yapılan konuşmanın ardından dualar eşliğinde kesilen kurdele ile BSK asfalt çalışmalarının ilk etabına başlandı.