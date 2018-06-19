Van-Tebriz tren seferleri yeniden başladı

Van’da PKK’lı teröristlerin saldırıları nedeniyle 2015 yılından bu yana yapılmayan Van-Tebriz yolcu treni seferleri, yapılan başarılı operasyonlar neticesinde bölgenin huzur ortamına kavuşmasıyla yeniden başladı. Yolcu treni seferlerinin başlamasıyla birlikte Van hattındaki tren işletmeciliğinin 4 vagonlu ve 240 kişi kapasiteli treni, bugün kentte ulaştı. 3 yılın ardından seferlerin yeniden başlamasını sevinçle karşılayan turizmciler, İranlı turistlerin ülkeye geçişinde tren ulaşımını bir alternatif olarak değerlendirdi.

Konuya ilişkin İHA muhabirine konuşan Van Otelciler Birliği Genel Sekreteri Şahin Aydın, yaklaşık 3 yıldır İranlı turistlerin kente minibüslerle ulaşım sağladığını belirtti. Tren seferlerinin bir alternatif oluşturduğunu ifade eden Genel Sekreter Aydın, “Yaklaşık 3-4 yıldır minibüslerle gelen misafirlerimiz vardı. Tren yolculuğu ise buna bir alternatif oldu. Fakat fiyatları biraz yüksek bulduk. Fiyatlarla ilgili İran’dan da o şekilde referanslar aldık. Haftada gelen toplam İranlı turist sayısı yüzde 80’i çarşamba ile cuma günleri arasında geliyor. Çarşamba Tebriz-Van gelişleri olursa, Cuma günü ise Van-Tebriz dönüşleri şeklinde olursa vagonlar dolu bir şeklinde gelecektir” dedi.

İran hükümetinin Türkiye’ye gelen turistlerden aldığı harç ücretini düşürmesini isteyen Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bundan sonraki önceliğimizin Cumhurbaşkanımızın, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ikili görüşmede harçlarla ilgili konuyu dile getirmesidir. Sorunun bu şekilde çözülmesidir. Eğer bu sorun ortadan kalkarsa, trenlerimiz maksimum düzeyde gelecektir.”