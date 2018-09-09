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Van Ticaret Borsasından ayin için gelenlere yöresel ürün ikramı


Akdamar Kilisesi’nde 3 yıl aradan sonra ayin yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali Murat Zorluoğlu, il protokolü ve çok sayıda davetlinin katıldığı ayinde, Van Ticaret Borsası da yer aldı. VANTB’nin alan içerisinde kurulan standında Ermeni Patrik Genel Vekili Başpiskoposu Aram Ateşyan, Gevaş Kaymakamı İshak Çınar, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan ve gün içerisinde ziyaretçilere otlu peynir, lavaş, bal ve cevizden oluşan yöresel ürün ikram edildi.


Konu ilgili konuşan Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, Akdamar Kilisesi’ndeki ayinin turizmin ve ülkeler arası ilişkilerin pekişmesi noktasında çok önemli olduğunu söyledi. Süer, "Van Ticaret Borsası olarak her platformda ilimizin sembolü olmuş yöresel lezzetlerimizin tanıtımını yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

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